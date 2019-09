Ministro con la terza media: Teresa Bellanova criticata sui social, anche per il peso. A difenderla il Pd

Sono bastate appena 24 ore dall’insediamento del governo Conte-bis per dare la stura alle polemiche. A finire nel mirino è la neoministra per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova, bersagliata sui social sin dai primi istanti del giuramento del nuovo esecutivo a causa dell’abito blu eccentrico indossato al Colle per l’occasione.

Tanto è bastato per infervorare il flusso dei commenti, alimentati dall’ex portavoce di Forza Italia e attuale collaboratore del quotidiano La Verità Daniele Capezzone, che sul suo profilo Twitter condivide la foto della ministra cinguettando: “Carnevale? Halloween?”.

Da lì una spirale di insulti e scherni, dal paragone col Gabibbo a quello con una balena blu, passando da frasi poco lusinghiere come quelle digitate da chi vede la sua nomina all’agricoltura come un’imperdibile occasione per “coltivare le patate, che se le magna tutte, sta grassona”, sino alle allusioni all’olio di ricino che il sindaco di Locorotondo, in quota Fratelli d’Italia, affida al suo profilo Facebook: “Immagina ad incontrala di notte…”. Soffiano sul fuoco anche i commenti caustici indirizzati al percorso di studi della neo ministra, arrestatosi forzatamente alla terza media per lasciare spazio alla vita nei campi, dove la Bellanova ha conosciuto le piaghe del caporalato e dello sfruttamento degli agricoltori, prima di approdare in politica.

La risposta del PD

Insorgono i membri del Partito Democratico, unanimi nella condanna degli insulti e nelle manifestazioni di solidarietà alla neoministra. “Con Teresa Bellanova. Senza se e senza ma. Io e tutto il Pd”, twitta il segretario dem Nicola Zingaretti, cui si unisce Andrea Orlando che si dice fiero che il PD abbia portato al governo una bracciante, perché “Bellanova ha la terza media ma ha studiato all’università della lotta sociale. Ha spesso idee molto diverse dalle mie ma le ragioni per cui la state insultando sono quelle per cui la rispetto di più”.

Rincara la dose Matteo Renzi, che dal suo profilo Facebook difende a muso duro la rappresentante dell’agricoltura. “Chi insulta Teresa Bellanova per il suo abito, per il suo fisico, per la sua storia di bracciante agricola divenuta sindacalista e poi ministro – ha scritto – non è degno di una polemica pubblica: è semplicemente un poveretto. Gente che polemizza così va solo compatita, nemmeno criticata. Voglio però fare un augurio a chi ironizza sulle caratteristiche fisiche (quasi sempre sulle donne, chissà perché): vi auguro di poter provare almeno una volta le emozioni di bellezza e stupore che le persone vivono quando ascoltano Teresa, la sua passione, la sua storia”.