Elezioni Amministrative 2026 in provincia di Lecce. Tutte le sfide dei 21 Comuni

Per la tornata del 24 e 25 maggio sono ben 57 gli aspiranti sindaco sostenuti da una galassia di 262 liste.

Condividi su

Rien ne va plus. Il dado è tratto per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 in provincia di Lecce. Una tornata elettorale imponente che vede coinvolti 21 comuni del Salento, mobilitando un esercito di candidati: sono ben 57 gli aspiranti sindaco sostenuti da una galassia di 262 liste.

Dai grandi centri come Gallipoli e Casarano fino ai borghi più piccoli, la posta in palio è il governo del territorio per i prossimi cinque anni.

I grandi centri: Gallipoli, Casarano, Tricase e Maglie

Nelle città con il maggior peso demografico, la frammentazione politica è evidente e le coalizioni si fanno agguerrite.

Gallipoli: si apre ufficialmente l’era del “dopo Minerva”. Per la successione si sfidano tre profili: Toni Piteo guida il centrosinistra con 5 liste; il centro e il centrodestra si compattano attorno a Flavio Fasano (forte di ben 8 liste); Silvia Coronese, ex FdI, corre con 2 liste.

Casarano: poker di candidati. L’uscente Ottavio De Nuzzo cerca la riconferma con 5 liste (tra cui FdI e Insieme). A sfidarlo ci sono Laura Perrotta (4 liste), Marco Nuzzo (sostenuto da PD e Europa Verde) e Luigi Anastasia con 3 liste civiche.

Tricase: vera e propria pioggia di liste (17 in totale) per 6 candidati. L’uscente Antonio De Donno (4 liste) affronta Vincenzo Errico, Andrea Morciano, Vincenzo Chiuri, Claudio Pispero (FdI e In Comune) e Giovanni Carità.

Maglie: partita a quattro tra l’uscente Ernesto Toma e gli sfidanti Antonio Fitto, Marcella Marzano e Sara De Pascalis.

Sfide a due: tra conferme e nuovi volti

In diversi comuni la battaglia sarà un testa a testa diretto, dove ogni singolo voto peserà come un macigno.

Ruffano e Martano: scenario atipico con un solo candidato. Gli uscenti Antonio Cavallo (Ruffano) e Fabio Tarantino (Martano) corrono contro il quorum: la loro riconferma dipende esclusivamente dall’affluenza alle urne.

Racale: l’uscente Antonio Salsetti si scontra con Alessio Parata.

Melpignano: duello tra l’uscente Valentina Avantaggiato (‘Progetti Comune’) e Salvatore Colazzo (‘Comunità Futura’).

Porto Cesareo: la sindaca uscente Silvia Tarantino sfida Francesco Schito.

Presicce-Acquarica: il sindaco uscente Paolo Rizzo se la vedrà con Giacomo Palese, già figura di spicco della politica locale.

Gagliano del Capo: sfida “viva” tra l’uscente Gianfranco Melcarne (‘Vivere Gagliano’) e Riccardo Monteduro (‘Viva Gagliano’).

Uggiano La Chiesa: Salvatore Piconese sfida Luca Leo, quest’ultimo già vicesindaco dell’amministrazione uscente.

San Pietro in Lama: confronto tra l’uscente Vito Mello e lo sfidante Tonio Liquori.

Arnesano: Curiosa sfida di omonimia tra l’uscente Emanuele Solazzo e Anna Solazzo.

Corse a tre e a quattro: il centro del Salento al voto

Nelle altre realtà della provincia, la competizione si fa più affollata, rendendo difficile ogni pronostico.

Monteroni di Lecce: sfida a tre tra l’uscente Mariolina Pizzuto, Ernani Favale e Massimo Bellini.

Corigliano d’Otranto: tre donne e uomini per la fascia tricolore: Ada Fiore, Emanuela Costantini e Andrea Ciccioli.

Caprarica di Lecce: l’uscente Paolo Greco tenta il bis contro Simona Longo e Sandro Montinaro.

Calimera: corsa a tre con l’uscente Gianluca Tommasi, Virginia Panese e Giuseppe Mattei.

Sogliano Cavour: si contendono il comune Vincenzo Zuccaro, Giuseppina Nuzzaci e Angelo Polimeno.

Castro: partita tra Nadia Vizzi, Luigi Coluccia e Angelo Valguarnera.

Cutrofiano: una delle sfide più affollate con quattro competitor: l’uscente Luigi Melissano affronta Oriele Rolli, Elena Liguori e Giovanni Russo.

Il Salento si prepara dunque a una due giorni elettorale intensa, dove il civismo delle liste si intreccia con le strategie dei partiti nazionali in un territorio da sempre molto attivo politicamente.

Condividi su

In questo articolo:

Copyright © 2026