Elezioni Amministrative 2026 in provincia di Lecce. Tutte le sfide dei 21 Comuni

Rien ne va plus. Il dado è tratto per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 in provincia di Lecce. Una tornata elettorale imponente che vede coinvolti 21 comuni del Salento, mobilitando un esercito di candidati: sono ben 57 gli aspiranti sindaco sostenuti da una galassia di 262 liste.

Dai grandi centri come Gallipoli e Casarano fino ai borghi più piccoli, la posta in palio è il governo del territorio per i prossimi cinque anni.

I grandi centri: Gallipoli, Casarano, Tricase e Maglie

Nelle città con il maggior peso demografico, la frammentazione politica è evidente e le coalizioni si fanno agguerrite.

Gallipoli: si apre ufficialmente l’era del “dopo Minerva”. Per la successione si sfidano tre profili: Toni Piteo guida il centrosinistra con 5 liste; il centro e il centrodestra si compattano attorno a Flavio Fasano (forte di ben 8 liste); Silvia Coronese, ex FdI, corre con 2 liste.

Casarano: poker di candidati. L’uscente Ottavio De Nuzzo cerca la riconferma con 5 liste (tra cui FdI e Insieme). A sfidarlo ci sono Laura Perrotta (4 liste), Marco Nuzzo (sostenuto da PD e Europa Verde) e Luigi Anastasia con 3 liste civiche.

Tricase: vera e propria pioggia di liste (17 in totale) per 6 candidati. L’uscente Antonio De Donno (4 liste) affronta Vincenzo Errico, Andrea Morciano, Vincenzo Chiuri, Claudio Pispero (FdI e In Comune) e Giovanni Carità.

Maglie: partita a quattro tra l’uscente Ernesto Toma e gli sfidanti Antonio Fitto, Marcella Marzano e Sara De Pascalis.

Sfide a due: tra conferme e nuovi volti

In diversi comuni la battaglia sarà un testa a testa diretto, dove ogni singolo voto peserà come un macigno.

Ruffano e Martano: scenario atipico con un solo candidato. Gli uscenti Antonio Cavallo (Ruffano) e Fabio Tarantino (Martano) corrono contro il quorum: la loro riconferma dipende esclusivamente dall’affluenza alle urne.

Racale: l’uscente Antonio Salsetti si scontra con Alessio Parata.

Melpignano: duello tra l’uscente Valentina Avantaggiato (‘Progetti Comune’) e Salvatore Colazzo (‘Comunità Futura’).

Porto Cesareo: la sindaca uscente Silvia Tarantino sfida Francesco Schito.

Presicce-Acquarica: il sindaco uscente Paolo Rizzo se la vedrà con Giacomo Palese, già figura di spicco della politica locale.

Gagliano del Capo: sfida “viva” tra l’uscente Gianfranco Melcarne (‘Vivere Gagliano’) e Riccardo Monteduro (‘Viva Gagliano’).

Uggiano La Chiesa: Salvatore Piconese sfida Luca Leo, quest’ultimo già vicesindaco dell’amministrazione uscente.

San Pietro in Lama: confronto tra l’uscente Vito Mello e lo sfidante Tonio Liquori.

Arnesano: Curiosa sfida di omonimia tra l’uscente Emanuele Solazzo e Anna Solazzo.

Corse a tre e a quattro: il centro del Salento al voto

Nelle altre realtà della provincia, la competizione si fa più affollata, rendendo difficile ogni pronostico.

Monteroni di Lecce: sfida a tre tra l’uscente Mariolina Pizzuto, Ernani Favale e Massimo Bellini.

Corigliano d’Otranto: tre donne e uomini per la fascia tricolore: Ada Fiore, Emanuela Costantini e Andrea Ciccioli.

Caprarica di Lecce: l’uscente Paolo Greco tenta il bis contro Simona Longo e Sandro Montinaro.

Calimera: corsa a tre con l’uscente Gianluca Tommasi, Virginia Panese e Giuseppe Mattei.

Sogliano Cavour: si contendono il comune Vincenzo Zuccaro, Giuseppina Nuzzaci e Angelo Polimeno.

Castro: partita tra Nadia Vizzi, Luigi Coluccia e Angelo Valguarnera.

Cutrofiano: una delle sfide più affollate con quattro competitor: l’uscente Luigi Melissano affronta Oriele Rolli, Elena Liguori e Giovanni Russo.

Il Salento si prepara dunque a una due giorni elettorale intensa, dove il civismo delle liste si intreccia con le strategie dei partiti nazionali in un territorio da sempre molto attivo politicamente.