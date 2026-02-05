Provincia, insediato il Presidente Fabio Tarantino: “Continuità e impronta nuova sui alcuni temi”

“Andiamo in continuità con i due mandati del mio predecessore Stefano Minerva, ma connoteremo e daremo un’impronta nuova su numerose tematiche, accelerando su alcuni aspetti come l’ambiente e cercando di creare una partecipazione ancora più ampia di quella costruita nei due anni con Minerva”, sono queste le prime parole del nuovo Presidente della Provincia Fabio Tarantino, eletto nella giornata di domenica, dove, a sorpresa, ha battuto il candidato del centrodestra Adriana Poli Bortone.

43 anni – ancora per pochi giorni – una laurea in Scienze Giuridiche, attualmente è primo cittadino del Comune di Martano.

“Inizieremo a fare il punto sugli investimenti in corso, ci sono importanti scadenze per quel che riguarda i fondi con il Pnrr e vogliamo essere all’altezza di quanto ci chiede l’Europa come amministratori locali e poi l’ascolto di tutti i comuni del Salento per creare un rapporto forte, già decretato dal voto di domenica, con gli amministratori che sono i protagonisti.

Sono otto i voti che non rientravano nell’alveo del centrodestra in questa tornata, ma non è un problema che riguarda la nostra coalizione, come campo largo abbiamo vinto in tutte le fasce, recuperando tantissimo e facendo tesoro di quel rapporto che c’è con tutti gli amministratori a prescindere dal colore politico. A ogni modo la mia vittoria ha un colore politico, perché davanti a una rappresentante nazionale della destra, abbiamo dato una risposta forte, progressista e di coalizione.

La chiave di successo è stato quello che si è fatto ogni giorno con tutti quanti i partner della coalizione, una verifica puntuale di tutto quello che era il lavoro di una verifica di contatti e di rapporti creati in questi anni, facendo costantemente il punto della situazione abbiamo costruito questa vittoria, che non è stata costruita.

Alessandro Delli Noci penso abbia fatto la sua parte e dato un contributo, perché anche lui durante i suoi cinque anni da Assessore regionale ha creato un rapporto con tantissimi amministratori, dimostrando capacità di ascoltarli tutti, di destra, centro e sinistra”.