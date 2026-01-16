Puglia, ecco la Giunta Decaro: discontinuità e nuovi equilibri. Il Salento protagonista con Casili, Leo e Miglietta

A soli dieci giorni dalla proclamazione dei consiglieri, il neo-Governatore Antonio Decaro ha sciolto le riserve, presentando presso la sede del Consiglio Regionale la squadra che guiderà la Puglia fino al 2030. Una giunta segnata da una netta discontinuità rispetto all’era Emiliano, composta da otto consiglieri eletti e due esterni, dove spicca la centralità del Salento, che incassa deleghe di peso e la prestigiosa Vicepresidenza.

Il nuovo assetto politico

​Il “manuale Cencelli” di Decaro riflette gli equilibri della coalizione: quattro posti al Partito Democratico, tre alle liste civiche, uno al Movimento 5 Stelle, uno ad AVS e un tecnico di fiducia del Governatore (Eugenio Di Sciascio allo Sviluppo Economico e alla Formazione Professionale). Tra le novità più rilevanti, il passaggio di Donato Pentassuglia alla delicata delega della Salute.

Il Salento al centro: i tre assessori e le loro deleghe

​Il territorio salentino esce rafforzato dal rimpasto, con tre figure chiave chiamate a gestire settori strategici per lo sviluppo economico e sociale della regione:

​1. Cristian Casili (M5S) – Vicepresidente con delega a Welfare e Sport



​È la vera sorpresa e il riconoscimento politico più alto per il Movimento 5 Stelle. Il salentino Cristian Casili assume il ruolo di Vicepresidente della Regione. A lui Decaro ha affidato il Welfare e lo Sport, deleghe che lo vedranno impegnato in prima linea sulle politiche sociali e sull’integrazione, oltre che sul potenziamento dell’impiantistica sportiva regionale.

Le deleghe di Casili: Programmazione delle politiche sociali e sociosanitarie; Inclusione sociale e lotta alle povertà; Politiche per l’accoglienza e l’integrazione; Politiche per l’infanzia, le famiglie e la genitorialità; Politiche per le disabilità e la vita indipendente; Politiche per gli anziani e l’invecchiamento attivo; Sport ed impiantistica sportiva; Economia civile; Promozione del Terzo.

Settore; Servizio Civile; Politiche giovanili.

​2. Sebastiano Leo (Civiche) – Bilancio e Personale

​Storico esponente delle liste civiche e già assessore nella precedente legislatura, Sebastiano Leo rappresenta la continuità ma con una sfida del tutto nuova. Lascia il settore dell’Istruzione e Formazione per occuparsi delle “chiavi della cassa”: a lui va il Bilancio e la gestione del Personale. Una delega tecnica e politica fondamentale per garantire la tenuta finanziaria della Regione e l’efficienza della macchina amministrativa.

Le deleghe di Leo: Bilancio e finanza regionale; Personale; Affari generali e appalti; Performance e valutazione; Digitalizzazione interna; Patrimonio; Provveditorato.

​3. Silvia Miglietta (Civiche) – Cultura



​L’esordiente leccese Silvia Miglietta, eletta tra le fila delle civiche, entra in giunta con la delega alla Cultura. Un incarico di grande prestigio per il Salento, terra a forte vocazione artistica e turistica, che vedrà la neo-assessora impegnata nel rilancio delle industrie creative e nella valorizzazione del patrimonio identitario pugliese.

Le deleghe di Silvia Miglietta: Politiche culturali; Sostegno alle industrie culturali e creative; Patrimonio culturale materiale e immateriale; Biblioteche, teatri, archivi e luoghi della cultura; Politiche scolastiche; Diritto alla Studio; Residenze universitarie; Politiche per l’Università e la Ricerca; Educazione civica e affettiva; Accessibilità culturale e formazione dei pubblici; Pace; Politiche di genere; Diritti civili; Partecipazione; Legalità e Antimafia sociale.

Un segnale di discontinuità

Il Governatore Decaro è stato chiaro: nessuno degli assessori riconfermati ha mantenuto la delega precedente e, soprattutto, la squadra segna l’uscita di scena dei fedelissimi dell’ex governatore Emiliano.

​”Manca soltanto l’assessore che deve occuparsi di liste d’attesa. Sta venendo a dorso dell’asino di Martina”, ha scherzato Decaro giustificando l’assenza di Pentassuglia, evidenziando come la Sanità resti la priorità assoluta del suo mandato.

​Con l’Urbanistica affidata a Marina Leuzzi (AVS), l’Agricoltura a Francesco Paolicelli (PD) e il Turismo a Graziamaria Starace, la nuova Giunta Decaro si prepara a iniziare un percorso di sei anni con l’obiettivo dichiarato di rinnovare il volto della Puglia.