Dopo la caduta dell’Amministrazione nominato il Commissario Prefettizio a Porto Cesareo

Il Comune di Porto Cesareo attraversa una fase di transizione istituzionale. In seguito alle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali, si è formalmente aperta la procedura di scioglimento dell’assise cittadina, portando alla nomina di una gestione commissariale.

La fine anticipata della consiliatura non è stata determinata da una sfiducia votata in aula, ma dalle dimissioni rassegnate contemporaneamente dalla maggioranza dei membri del Consiglio.

In data 5 gennaio, il Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, ha preso atto della situazione firmando il provvedimento di sospensione del Consiglio Comunale. Si tratta dell’atto formale che precede il decreto definitivo di scioglimento che sarà firmato dal Presidente della Repubblica.

Per assicurare la guida dell’ente in questa fase delicata, è stata nominata Commissario Emanuela Pellegrino, attuale Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Bari, che si è ufficialmente insediata lo scorso 6 gennaio, avviando immediatamente l’attività istituzionale presso il municipio cesarino.

Data la complessità della gestione di un comune a forte vocazione turistica e amministrativa come Porto Cesareo, il Commissario sarà affiancato da due figure di supporto tecnico e gestionale, Vincenzo Antonio Calignano eSimona Maselli. Entrambi ricopriranno il ruolo di sub-commissari prefettizi, coadiuvando Pellegrino nel disbrigo degli affari correnti e nella gestione dell’ente fino alle prossime consultazioni elettorali.