Fabio Tarantino nuovo Presidente della Provincia di Lecce, ribaltati i pronostici

La politica salentina vive una giornata storica. Contro ogni pronostico della vigilia, Fabio Tarantino è il nuovo Presidente della Provincia di Lecce. Il candidato del centrosinistra ha scardinato le certezze del centrodestra, ribaltando una partita che sembrava già scritta sulla carta grazie al peso ponderato dei grandi comuni.

A dare forza alla legittimazione di Tarantino è stata la partecipazione massiccia. Circa il 93% degli amministratori aventi diritto (sindaci e consiglieri comunali del territorio) si è recato alle urne, segnale di quanto la sfida per Palazzo dei Celestini fosse sentita e politicamente pesante.

Il centrodestra si presentava compatto a sostegno di Adriana Poli Bortone. Tuttavia, la solidità della coalizione si è sciolta durante lo spoglio.

Se i grandi centri avrebbero dovuto blindare la vittoria di Adriana Poli Bortone, sono stati i piccoli comuni a decretare il trionfo di Fabio Tarantino. In queste realtà, il consenso per il neo-presidente è andato ben oltre le aspettative, riuscendo a compensare e superare il voto ponderato dei centri più popolosi. È proprio dai piccoli borghi che è arrivato il primo segnale del ribaltamento, poi confermato dal dato definitivo.

Durante lo spoglio sono emerse anche diverse schede bianche, un elemento che ha contribuito a ridurre il margine del centrodestra e a rendere il risultato finale inatteso.