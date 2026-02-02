Insediato il nuovo Consiglio Regionale, Decaro traccia gli obiettivi

La nuova legislatura della Regione Puglia prende ufficialmente il via.

Durante la prima seduta del Consiglio regionale, il neo-eletto Presidente Antonio Decaro ha prestato giuramento, tracciando le linee guida di un mandato quinquennale che promette di rimettere al centro il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Uno dei passaggi più significativi del discorso di insediamento ha riguardato la scelta personale del Presidente. Decaro ha ribadito con forza i motivi che lo hanno spinto a lasciare l’incarico europeo per guidare la propria regione: “Ho lasciato l’Europa per mettermi al servizio della mia comunità – ha affermato. La politica e l’impegno nelle istituzioni non devono mai diventare strumenti di rendita personale, ma restare un servizio costante”.

Secondo il Presidente, l’efficacia di un’amministrazione non si misura solo attraverso i numeri, ma attraverso l’orgoglio dei cittadini. Rivolgendosi ad assessori e consiglieri, ha sottolineato come l’obiettivo primario sia rendere la Puglia fiera non solo dei traguardi raggiunti, ma anche della trasparenza e della dignità con cui verranno perseguiti.

Mattarelli Presidente del Consiglio

Con 36 voti favorevoli Toni Matarrelli è stato eletto presidente del Consiglio regionale della Puglia per la XII legislatura. Tredici sono state le schede bianche e due voti sono stati espressi uno per Decaro e uno per Scatigna. Il nome di Matarrelli è stato indicato dal capogruppo del Pd Stefano Minerva a nome di tutti i consiglieri della maggioranza. Mattarelli succede a Loredana Capone.