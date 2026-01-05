Dopo Castro cade anche l’Amministrazione di Porto Cesareo. Si interrompe il cammino della sindaca Silvia Tarantino

Il 2026 si apre con un terremoto politico che scuote due importanti città rivierasche salentine: Castro sull’Adriatico e Porto Cesareo sullo Ionio. Dopo la recente caduta del sindaco Luigi Fersini a Castro, anche Porto Cesareo vede interrompersi bruscamente il proprio mandato amministrativo. A cadere è la giunta guidata da Silvia Tarantino, la prima donna nella storia del comune ionico a ricoprire la carica di sindaca.

La fine della consiliatura è arrivata nelle prime ore della giornata, sancita dalle dimissioni contestuali di sette consiglieri comunali: i cinque esponenti dell’opposizione e due membri chiave della maggioranza, ovvero il Presidente del Consiglio comunale Pasquale De Monte e il Vicepresidente Luigi Fanizza.

I numeri della crisi

Il venir meno della maggioranza numerica ha reso inevitabile lo scioglimento del Consiglio. Ecco i dettagli della manovra politica:

Dimissionari: 7 consiglieri (5 di minoranza + 2 di maggioranza).

I protagonisti della caduta dell’ Amministrazione cesarina: Pasquale De Monte e Luigi Fanizza, i cui voti sono stati determinanti per decretare la fine del governo Tarantino.

Tempistiche: la caduta avviene a pochi mesi dalla scadenza naturale del primo mandato, che si sarebbe concluso con le elezioni della prossima primavera.

Le motivazioni che hanno spinto De Monte e Fanizza ad abbandonare la squadra di governo non sono ancora state rese note ufficialmente, lasciando spazio a speculazioni su possibili fratture interne maturate negli ultimi mesi.

La reazione della Sindaca

Silvia Tarantino non ha tardato a commentare l’accaduto, rivolgendo parole dure nei confronti dei suoi ex alleati e sottolineando il rischio che questo “vuoto di potere” comporta per i progetti in corso.

“Il gesto di questa mattina ha ricadute negative per la comunità. Abbiamo intercettato importanti risorse, tra i 20 e i 25 milioni di euro, già investiti o da investire per la crescita di Porto Cesareo. Ringrazio la mia squadra, quella vera, aspettando di capire le motivazioni di Fanizza e De Monte.”

Cosa succede ora?

La sindaca ha già provveduto a informare ufficialmente il Prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno. La procedura prevede ora:

Nomina di un Commissario Prefettizio: avverrà a stretto giro per garantire l’ordinaria amministrazione dell’ente.

Gestione dei fondi: il Commissario dovrà gestire la delicata partita dei finanziamenti (inclusi quelli legati al PNRR) citati dalla sindaca uscente.

Verso il voto: i cittadini di Porto Cesareo saranno chiamati alle urne nella prossima tornata elettorale utile per eleggere il nuovo primo cittadino.