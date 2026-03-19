Carmiano, il Sindaco Erroi ufficializza la nuova Giunta e le deleghe

Si conclude il percorso di riorganizzazione interna avviato circa un mese fa dal Sindaco di Carmiano Giovanni Erroi. Con il decreto sindacale firmato il 18 marzo 2026, è stato ufficializzato il nuovo assetto della Giunta comunale, una manovra strategica volta a rilanciare l’azione amministrativa e ottimizzare l’efficacia degli interventi sul territorio in vista della fase conclusiva del mandato.
La novità principale riguarda la nomina di Salvatore De Cruto nel ruolo di Vicesindaco, affiancata dall’ingresso in squadra di Giovanni Vadacca, che subentra al dimissionario Camillo Villani Miglietta.
La composizione della Giunta e le nuove deleghe
Il Sindaco ha ridistribuito le competenze per rendere la macchina amministrativa più funzionale alle sfide attuali. Ecco il dettaglio delle assegnazioni:
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Salvatore De Cruto (Vicesindaco): Welfare, Servizi Sociali, Solidarietà, Attività produttive e Rapporti con la Comunità Europea.
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Stefania Arnesano: Cultura, Istruzione e Urbanistica.
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Maria Roberta Indennidate: Personale, Affari Generali e Rapporti con la frazione di Magliano.
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Maria Lucia Pellegrino: Turismo, Randagismo, Tributi e Contenzioso.
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Giovanni Vadacca (Assessore): Rapporti con la società patrimoniale Carminio Srl, Ambiente e Arredo urbano.
Il Sindaco Erroi ha scelto di mantenere per sé le deleghe strategiche, tra cui Polizia Locale, Protezione Civile, Bilancio, Pari Opportunità e Informatizzazione, definendole comunque “a disposizione” di tutto il consiglio per favorire proposte trasversali.
«Siamo pronti per lo sprint finale», ha dichiarato il primo cittadino. «Dopo una necessaria riflessione interna, oggi ripartiamo con chiarezza per completare un mandato ricco di traguardi, dal nuovo asilo alla caserma dei Carabinieri. Ringrazio Stefania Arnesano per il costante supporto e Achille Villani Miglietta per il proficuo lavoro svolto finora».