Monteroni di Lecce, al via la sfida elettorale: lunedì in Piazza Falconieri il debutto di Massimo Bellini e della lista “Insieme”

Entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Monteroni di Lecce. In vista dell’appuntamento alle urne, fissato per il 24 e 25 maggio, la città si prepara a vivere i primi momenti di confronto pubblico tra le forze in campo.

Domani, lunedì 4 maggio, alle ore 20.00, i riflettori saranno puntati su Piazza Falconieri per la presentazione ufficiale della lista “Insieme”, a sostegno del candidato sindaco Massimo Bellini.

L’appuntamento segnerà anche il primo comizio della tornata elettorale per la compagine guidata dall’avvocato monteronese.

Una sfida a tre per il Comune

​La competizione per la fascia tricolore vede delinearsi una sfida a tre. A contendersi la carica di primo cittadino saranno:

​- Mariolina Pizzuto, sindaca uscente e leader della lista “Forza Popolare”;

​- Ernani Favale, alla guida della lista “In Cantiere”;

​- Massimo Bellini, candidato della lista “Insieme”.

Il progetto “Insieme”: discontinuità e partecipazione

La lista guidata da Bellini si presenta come un progetto civico trasversale, nato con l’obiettivo dichiarato di segnare una netta discontinuità rispetto all’operato dell’amministrazione uscente. Il simbolo scelto, un albero con foglie multicolori, vuole rappresentare l’unione di diverse sensibilità: giovani, professionisti ed esperienze istituzionali che hanno deciso di superare gli storici steccati politici per “rimettere in moto la città”.

​“È arrivato il momento di incontrarci, guardarci negli occhi e iniziare insieme un nuovo percorso per Monteroni”, ha dichiarato l’avvocato Massimo Bellini nel presentare l’evento di lunedì. “Il nostro è un progetto nato dall’ascolto e dalla volontà di costruire una città più partecipata e vicina ai bisogni delle persone. Presenteremo le persone e le idee che ci accompagneranno in questa sfida”.

​Il programma e la visione

Al centro della proposta politica di “Insieme” ci sono punti cardine come le opere strategiche, i servizi alla persona, lo sviluppo economico e la valorizzazione delle periferie e del patrimonio rurale.

L’obiettivo è quello di restituire a Monteroni il prestigio di un tempo nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e dello sport.

“Sono fiero di avere al mio fianco professionisti seri che rappresentano il volto della Monteroni che vuole cambiare”, conclude Bellini. “Ci poniamo come un’alternativa solida, un progetto politico amalgamato nato da tutte quelle forze sociali e civiche che non si riconoscono più nell’attuale gestione. Vogliamo dare stabilità e visione al paese, superando il passato per costruire, insieme, il futuro”.

L’invito alla cittadinanza è dunque per domani sera in Piazza Falconieri, per quello che si preannuncia come il primo atto di una sfida elettorale intensa e decisiva per le sorti della comunità.