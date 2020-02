Brindisi – Nardò: 0-0. Al ‘Fanuzzi’ poche emozioni, meglio un punto che muove la classifica

Finisce in parità 0-0 la sfida del “Fanuzzi” tra Brindisi e Nardò in una gara che ha offerto poche emozioni dove ha prevalso più la paura di perdere che la voglia di vincere.

Formazione iniziale

Mister Foglia Manzillo schiera il consueto 3-5-2 con Milli in porta; linea difensiva composta da Pantano, Trinchera e Stranieri; in mediana agiscono Cancelli, Danucci, e Montaperto con Frisenda e Natalucci sugli esterni; coppia d’attacco composta da Manfrellotti e Calemme.

Primo tempo

Un Nardò ordinato nella manovra ma impreciso nel fraseggio subisce il pressing dei padroni di casa. Dopo 8 minuti Montinaro soffia il pallone a Trinchera in area e tira in porta, Milli respinge e salva la porta. Al 20’ una punizione di Montinaro pesca Iannicello sul secondo palo, colpo di testa parato da Milli. Poco dopo, occasionissima per i biancazzurri: Marino se ne va sulla fascia, cross per D’Ancora che tira al volo, Milli salva da campione. Alla mezzora il Nardò rompe l’assedio e guadagna un calcio di punizione dalla distanza battuto da Calemme che colpisce la traversa. Risponde il Brindisi al 35’ con Merito che raccoglie in area e tira al volo, il pallone scheggia la traversa. Finisce il primo tempo sullo 0-0 con i granata sempre in affanno sotto l’aggressività brindisina.

Secondo tempo

Gioco più frammentario rispetto alla prima frazione con il Nardò che cerca il fraseggio ma il Brindisi è sempre aggressivo in tutte le zone del campo. Con l’ingresso di Trofo al posto di Montaperto e con Cancelli che prende in mano il centrocampo granata, la musica cambia. Il Toro sembra gestire la gara con sicurezza e dinamicità, ci prova molto spesso da fuori area senza mai trovare il guizzo vincente. La squadra di Foglia Manzillo non riesce a procurare grattacapi alla difesa avversaria mentre il Brindisi attacca a testa bassa ma la stanchezza accumulata non consente alle due squadre di sbloccare il risultato. Il tempo scorre via senza registrare occasioni degne di nota e la gara si spegne lentamente sul pareggio a reti inviolate. Un punto che smuove poco la classifica ma che tiene il Nardò attaccato al treno salvezza distante solo tre lunghezze.

SERIE D – Girone H: risultati 25ª giornata

Agropoli – Francavilla 0-1

Audace Cerignola – Sorrento 4-2

Brindisi – Nardò 0-0

Casarano – Foggia 1-0

Fasano – Gladiator 0-0

Gravina – Gelbison 3-1

Grumentum – Fidelis Andria 3-1

Nocerina – Altamura 1-0

Taranto – Bitonto 0-0

Classifica

Bitonto 54, Foggia 51, Audace Cerignola 49, Sorrento 47, Casarano 41, Taranto 39, Fasano 34, Gladiator 32, Altamura 31, Gelbison 31, Gravina 31, Brindisi 30, Nardò 27, Grumentum 27, Fidelis Andria 26, Nocerina 26, Francavilla 24, Agropoli 14