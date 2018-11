Nardò – Francavilla 1-0, Bertacchi regala la vittoria ai granata. Domenica a Pomigliano

Dopo due sconfitte consecutive, torna alla vittoria il Nardò che sfata il tabù interno tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” superando di misura il Francavilla dell’ex tecnico granata Lazic. Il Toro interpreta la gara con grande agonismo e intensità, portando a casa tre punti importantissimi che muovono in positivo la classifica.

Formazioni

Nardò ancora in emergenza per gli infortuni di Benvenga, Prinari, Molinari, Mingiano, Cassano e De Pascalis. Viste le tante defezioni, mister Taurino è costretto a cambiare modulo e schiera un insolito 4-4-2 con Mirarco tra i pali, Giglio, Aquaro, Gigante e Versienti sulla linea difensiva. In mediana Bertacchi, e Bolognese con Sené e Palmisano sugli esterni. In attacco l’under Cordella fa coppia con Kyeremateng. Sul versante opposto mister Lazic si affida al solito 4-2-3-1 con Tomas Grandis, Matias Grandis e D’Auria a sostegno di Chavarria.

Primo tempo

Dopo due minuti di gioco il Nardò sfiora il gol con Cordella che raccoglie un calcio d’angolo di Bertacchi e di testa rasenta il palo alla destra di Boglic. Inizio di gara positivo per gli uomini di Taurino che dimostrano di non soffrire le pesanti assenze. Continua a macinare gioco il Nardò e al 15’ passa in vantaggio con Bertacchi che su punizione magistrale trafigge l’estremo difensore lucano.

Rabbiosa reazione del Francavilla che va vicinissimo al pareggio in tre occasioni: al 18’ grave ingenuità di Aquaro che perde il pallone al limite dell’area, Chiavarria tira a botta sicura e, sulla miracolosa respinta di Mirarco, Matias Grandis spedisce il pallone sopra la traversa a porta vuota. Un minuto dopo un traversone di Ragone dalla destra diventa una pericolosa conclusione in porta ma Mirarco ci mette una pezza ed evita il peggio. Il Nardò cerca di contenere l’offensiva avversaria e avanza il proprio baricentro. La manovra sinnica non crea grossi pericoli alla retroguardia avversaria che si difende bene e cerca di sfruttare le ripartenze soprattutto con Kyeremateng che in un paio di occasioni crea qualche grattacapo alla difesa lucana. Al 40’ ancora un intervento decisivo dell’estremo difensore granata che smanaccia in angolo una velenosa conclusione di D’Auria da distanza ravvicinata. Nel minuto di recupero ancora protagonista Mirarco che intercetta all’incrocio dei pali un pericoloso colpo di testa di Giordano sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Secondo tempo

Mister Taurino cambia la disposizione tattica del Nardò passando al consueto modulo 3-5-2 nel tentativo di legittimare il vantaggio. Con il diverso assetto, i granata provano a spingere sulle fasce mentre il Francavilla si limita solo a tamponare le folate offensive dei padroni di casa. Mister Lazic si gioca le sue carte e inserisce Acosta al posto di uno spento Chavarria, avanzando il baricentro della squadra rossoblu. La manovra ospite non riesce a trovare sbocchi e si perde tra le maglie difensive del Nardò. Al 69’ il Francavilla resta in dieci per il secondo cartellino giallo comminato a Matias Grandis dopo un’entrata scomposta ai danni di Versienti.

Forte della superiorità numerica, il Nardò riesce a irretire le iniziative ospiti senza troppi affanni. Lucani a trazione anteriore con l’inserimento dell’attaccante Del Prete al posto del difensore Di Giorgio. All’84’ brivido per la retroguardia granata con la conclusione ravvicinata di Acosta che termina di poco a lato. A tre minuti dal termine il Nardò ha l’occasione per chiudere i conti: il direttore di gara assegna un calcio di rigore per un fallo di Pagano ai danni di Cordella ma dal dischetto Bertacchi si fa ipnotizzare da Boglic che si allunga e devia in calcio d’angolo. Minuti finali di grande tensione con il Nardò che difende il vantaggio a denti stretti fino al triplice fischio del direttore di gara.

Domenica prossima i granata saranno di scena al “Gobbato” di Pomigliano nella sfida valevole per la nona giornata di campionato.

SERIE D – Girone H: risultati 8ª giornata

Altamura – Sorrento 0-3

Fasano – Taranto sospesa

Fidelis Andria – Pomigliano 0-0

Gelbison – Ercolanese 0-0

Gravina – Az Picerno 0-2

Nardò – Francavilla 1-0

Nola – Bitonto 3-1

Sarnese – Gragnano 2-0

Savoia – Audace Cerignola 0-2

Classifica

Az Picerno 18, Audace Cerignola 17, Taranto 14, Altamura 14, Fasano 12, Bitonto 12, Gelbison 12, Fidelis Andria 12, Nardò 11, Gravina 11, Sarnese 11, Francavilla 10, Savoia 9, Sorrento 9, Nola 7, Pomigliano 6, Gragnano 4, Ercolanese 4