Lecce e Confindustria siglano la partnership, abbonamenti destinati alle aziende. A breve l’apertura di un Lecce Store

Uno si chiamerà Corporate Business Seats e dà diritto a un posto nel settore poltronissime, l’accesso al business lounge e una sciarpa dedicata, al costo di 1.700 euro Iva esclusa. Ci sarà anche una tariffa destinata agli Under 16, alle donne e ai senior al costo, questa volta, di 1.000 euro, sempre Iva esclusa. Attenzione, però, sono disponibili solo 50 posti.

L’altro, invece, è stato denominato US Lecce’s friend e, sottoscrivendolo, si godrà di due posti nel settore Tribuna Centrale Superiore, la possibilità di inserire il logo Lecce Friend sul sito dell’azienda e sulla carta intestata e il logo dell’impresa sul portale ufficiale della società giallorossa, oltre a una sciarpa dedicata. Costo? 1.500 Iva esclusa.

È stata presentata, nella mattinata di oggi, presso la sede di Confindustria Lecce, la nuova iniziativa che vede una partnership tra l’ente di “Via Fornari” e la società giallorossa. Si tratta di una forma particolare di sponsorizzazione, attraverso la sottoscrizione di un abbonamento grazie alle quale le aziende potranno godere dei due pacchetti sopra descritti, con la possibilità, inoltre, trattandosi di sostegno economico alla società, di detrarlo dalle spese.

“La Serie A ha una valenza strategica per tutto il territorio ed è fondamentale far sentire la nostra testimonianza. Abbiamo avviato una collaborazione sin dal primo momento in cui si è insediata questo sodalizio e bisogna continuare a perseguire una stretta sinergia tra il mondo delle imprese e l’Us Lecce, un percorso, questo, che necessita, però, di continuità nel tempo per essere rafforzato.

La massima serie, ripeto, è un’occasione che il territorio non può sprecare. La sfida da cogliere è quella di ragionare per obiettivi e dare tutti insieme sviluppo”, ha affermato il Presidente di Confindustria, Giancarlo Negro.

“Giorni fa abbiamo presentato la campagna abbonamenti e abbiamo fatto la scelta di proporre tariffe ridotte e privilegiare in modo particolare che ci segue sin dal Campionato di C”, ha dichiarato il vicepresidente di “Via Costadura”, Corrado Liguori.

“Con questa nuova modalità di sottoscrizione destinato alle aziende abbiamo sviluppato un nuovo programma di sponsorizzazione, introducendo un meccanismo nei confronti di chi si trova nella posizione a metà tra il privato e l’azienda”.

Il termine ultimo per poter sottoscrivere le tessere sarà il 16 di agosto.

Nel corso della presentazione Corrado Liguori ha ufficializzato che in Via Trinchese, a breve, aprirà un “Lecce Store” che venderà solo prodotti con il marchio M908, sponsor tecnico della squadra. Il taglio del nastro è previsto o a fine luglio o, in caso non si riuscisse a ultimare i lavori, ai primi di settembre.