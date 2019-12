Agropoli-Nardò 0-1. Ci pensa sempre lui, Calemme-gol e i granata si mettono alle spalle la zona pericolosa

Prosegue la serie positiva del Nardò che espugna il “Guariglia” di Agropoli e, per la prima volta in stagione, abbandona la zona rossa della classifica scavalcando proprio i padroni di casa e il Grumentum. Dopo il primo tempo chiuso a reti inviolate, ci pensa il solito Calemme a regalare tre punti di platino alla compagine granata che aggancia il Francavilla, prossimo avversario domenica 22 dicembre tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”.

Formazione iniziale

Mister Foglia Manzillo schiera il consueto 3-5-2 con Mirarco tra i pali, Pantano, Centonze e Trinchera sulla linea difensiva; in mediana agiscono Danucci, Mengoli e Cancelli con Frisenda e Avantaggiato sugli esterni, coppia d’attacco formata da Calemme e Manfrellotti.

Primo tempo

Inizio nervoso del match con la formazione di casa che non risparmia interventi fallosi ai danni dei neretini. Il Nardò dimostra subito di essere in partita: al 4′ Calemme non inquadra la porta mentre due minuti dopo Mengoli spedisce alto sulla traversa. I campani continuano a colpire duro e il direttore di gara inizia a estrarre cartellini gialli. Al 25’ un errore di Danucci in disimpegno per poco non procura il vantaggio all’Agropoli. Al 27’ Mengoli fa da sponda di testa per Manfrellotti che da distanza ravvicinata spedisce alto di testa. Gli uomini di Foglia Manzillo continuano ad attaccare ma la porta di Sanchez rimane inviolata fino all’intervallo.

Secondo tempo

La partita riprende con un’occasione per l’Agropoli, Mirarco è attento sul tiro di Sgambati. Risponde il Nardò al 49’ con Centonze che stacca di testa su punizione di Calemme ma il pallone sfiora il palo. Al 56′ occasione per i granata: Calemme lancia Manfrellotti verso la porta avversaria ma l’attaccante neretino davanti a Sanchez sbaglia il controllo e conclude debolmente. Al 62’ arriva il meritato vantaggio del Nardò: gran tiro dalla distanza di Calemme che si infila sotto l’incrocio dei pali. Mister Foglia Manzillo inserisce Stranieri per Mengoli e assume un atteggiamento tattico più prudente che consente di controllare agevolmente la gara fino al triplice fischio finale. Il Nardò vince meritatamente e lascia finalmente l’ultimo posto in classifica.

SERIE D – Girone H: risultati 16ª giornata

Agropoli – Nardò 0-1

Altamura – Fidelis Andria 2-0

Fasano – Grumentum 2-0

Francavilla – Foggia 0-1

Gelbison – Bitonto 1-1

Gladiator – Sorrento 0-1

Gravina – Brindisi 1-3

Nocerina – Casarano 2-2

Taranto – Cerignola 2-2

Classifica

Bitonto 34, Foggia 34, Sorrento 30, Fasano 29, Casarano 28, Taranto 25, Audace Cerignola 25, Brindisi 24, Gravina 22, Altamura 20, Gladiator 19, Gelbison 19, Nocerina 19, Fidelis Andria 16, Francavilla 15, Nardò 15, Grumentum 14, Agropoli 12.