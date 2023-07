Stabilite le amichevoli per il ritiro di Folgaria

Vacanze quasi finite per i giallorossi che tra poco meno di 48 ore si ritroveranno tutti nel Salento per dare il via alla preparazione per la stagione 2023/2024.

Tra assenze per gli impegni con le nazionali, ragazzi della Primavera di Coppitelli aggregati alla prima squadra e la rosa che, causa trattative di calciomercato, sarà in continua evoluzione, i ragazzi di mister D’Aversa si ritroveranno lunedì 10 e martedì 11 luglio, si sottoporranno alle visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano.

Staff tecnico e giocatori, poi, saranno in sede il 12 luglio, per effettuare i test da campo. Il 13, 14 e 15 luglio l’attività proseguirà con sedute d’allenamento sempre in sede.

La mattina di domenica 16 luglio la squadra si trasferirà con volo charter per raggiungere Folgaria, sede del ritiro precampionato dove nel pomeriggio è programmato il primo allenamento presso il Centro Sportivo “Mauro Marzari” di Folgaria.

Le amichevoli

I giallorossi, nel corso del soggiorno in Trentino, naturalmente, per prendere il ritmo partita, saranno impegnati in una serie di amichevoli.

Si parte il 18 luglio con la gara contro la Rappresentativa Alto Adige; il 22, sarà la volta della sfida con il Rovereto; poi, quattro giorni dopo, il 26, partita con il Padova, compagine che milita in Serie C, infine, il 30 un test più impegnativo con il Cittadella.