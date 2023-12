Banda e Touba convocati in Nazionale per la Coppa d’Africa

Non è una competizione particolarmente amata dai presidenti delle società di calcio, perché si disputa nel pieno del Campionato e, oltre a doversi privare delle prestazioni per un lungo periodo di tempo in un momento cruciale del torneo, c’è sempre il rischio infortunio dietro l’angolo, ma per chi la gioca rappresenta motivo di grande orgoglio, perché significa rappresentare il proprio Paese e carcare di farlo issare sul tetto continentale.

Si giocherà dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024 in Costa D’Avorio la Coppa d’Africa e che quest’anno vedrà protagonisti anche i calciatori del Lecce.

Lameck Banda e Ahmed Touba, infatti, sono stati convocati in Nazionale in occasione della competizione.

L’esterno sarà impegno con Zambia nel Gruppo F dove affronterà: Repubblica Democratica del Congo (17/01), Tanzania (21/01) e Marocco (24/01).

Il difensore con l’Algeria disputerà le gare nel gruppo D dove affronterà: Angola (15/01), Burkina Faso (20/01) e Mauritania (23/01).

Entrambi i calciatori raggiungeranno i raduni delle rispettive Nazionali in data 1 gennaio 2024.

Inoltre, Hamza Rafia è stato pre convocato dalla Nazionale tunisina sempre in occasione della Coppa d’Africa. La Tunisia sarà impegnata nel Gruppo E dove affronterà: Namibia (16/01), Mali (20/01) e Sudafrica (24/01).