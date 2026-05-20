Tutto pronto per Lecce-Genoa, prezzi e modalità di acquisto dei biglietti per il match salvezza

A Lecce è ufficialmente partito il conto alla rovescio per Lecce-Genoa, ultima gara del Campionato di serie A che, in caso di vittoria del giallorossi, consentirebbe a capitan Falcone e compagni di disputare la quinta stagione consecutiva nel Massimo Torneo.
Naturalmente in tanti, tantissimi, affolleranno i gradini dello stadio “Via del Mare”, per l’ultimo importantissimo appuntamento e, naturalmente, sarà “corsa al biglietto”.
La società di “Via Colonnello Costadura” ha comunicato ufficialmente i dettagli e le modalità di vendita dei biglietti validi per la gara, in programma domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:45.
Di seguito tutte le informazioni utili per i tifosi giallorossi e ospiti su orari, prezzi, riduzioni e indicazioni di sicurezza per l’accesso all’impianto.
Date e orari di apertura della prevendita
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Biglietti standard: la vendita sarà attiva a partire dalle ore 12:00 di oggi, mercoledì 20 maggio 2026.
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Biglietti a “ridotta visibilità”: questa specifica categoria di tagliandi sarà acquistabile a partire dalle ore 12:00 di giovedì 21 maggio 2026.
Tabella dei Prezzi dei Biglietti (Lecce – Genoa)
I prezzi dei biglietti per i singoli settori dello stadio (a cui vanno aggiunte le commissioni di servizio del circuito Vivaticket) sono i seguenti:
Canali di Vendita e Biglietteria
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Biglietteria Online: I tagliandi sono acquistabili sul sito Vivaticket.it (previa registrazione) in modalità Home Ticketing. È vivamente consigliato scaricare il biglietto in formato digitale sul proprio smartphone. La vendita online resta attiva anche il giorno della gara (ad esclusione del settore ospiti).
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Punti Vendita Autorizzati U.S. Lecce: È possibile acquistare i biglietti di persona presentando un documento d’identità in originale o fotocopia. L’elenco completo dei centri abilitati è consultabile su Vivaticket – Ricerca Punti Vendita.
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Botteghini Stadio: Non sono abilitati alla vendita dei biglietti. Domenica 24 maggio, dalle ore 18:30 alle ore 21:30, gli sportelli dello stadio saranno attivi esclusivamente per i servizi di ritiro accrediti e cambio utilizzatore.
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Per qualsiasi dubbio o necessità legata al ticketing, è possibile contattare il servizio assistenza dedicato al numero mobile 334.2844565.
Accesso Minori e Documenti Richiesti
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Documento di Identità: Per l’acquisto e l’accesso è obbligatorio un documento d’identità valido che riporti la residenza dell’acquirente (nota: la Patente di Guida non è considerata idonea in quanto non indica la residenza).
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Bambini fino a 6 anni compiuti: Ingresso gratuito senza diritto di posto assegnato. È comunque obbligatorio esibire un documento d’identità del minore ai varchi, sotto la responsabilità dell’accompagnatore maggiorenne.
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Dai 7 anni compiuti: Obbligo di acquisto del titolo di accesso.
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Under 14: I minori di 14 anni non possono accedere allo stadio se non accompagnati da un soggetto maggiorenne.
Linee guida per i tifosi e orari dei cancelli
Per garantire il corretto svolgimento delle procedure di controllo e sicurezza, la società invita la tifoseria a seguire scrupolosamente le seguenti raccomandazioni:
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Arrivo in anticipo: Si raccomanda caldamente di raggiungere lo stadio con almeno 90 minuti di anticiporispetto all’orario d’inizio della partita, per evitare lunghe code ai tornelli che potrebbero compromettere la visione del match fin dai primi minuti.
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Apertura Cancelli: Fatte salve diverse comunicazioni del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza), l’apertura dei cancelli del Via del Mare è prevista per le ore 18:30.
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Regolamenti: Si invitano i supporter a prendere visione e a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio e il Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, consultabili integralmente sul sito ufficiale uslecce.it.
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Collaborazione: È richiesto di attenersi sempre alle disposizioni fornite dal personale steward all’accoglienza e ai varchi di controllo.