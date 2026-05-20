Tutto pronto per Lecce-Genoa, prezzi e modalità di acquisto dei biglietti per il match salvezza

Biglietteria Online: I tagliandi sono acquistabili sul sito Vivaticket.it (previa registrazione) in modalità Home Ticketing . È vivamente consigliato scaricare il biglietto in formato digitale sul proprio smartphone . La vendita online resta attiva anche il giorno della gara (ad esclusione del settore ospiti).

Punti Vendita Autorizzati U.S. Lecce: È possibile acquistare i biglietti di persona presentando un documento d’identità in originale o fotocopia. L’elenco completo dei centri abilitati è consultabile su Vivaticket – Ricerca Punti Vendita .

Botteghini Stadio: Non sono abilitati alla vendita dei biglietti. Domenica 24 maggio, dalle ore 18:30 alle ore 21:30, gli sportelli dello stadio saranno attivi esclusivamente per i servizi di ritiro accrediti e cambio utilizzatore.