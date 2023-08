Il Cadice batte ai rigori il Lecce e si aggiudica il Trofeo “De Carranza”

Va al Cadice, che batte il Lecce ai calci di rigore, la 69ma edizione del Trofeo “Ramon de Caranza”.

Un’amichevole, quella in terra spagnola, nella quale i giallorossi, a una settimana esatta dal primo impegno ufficiale di Coppa Italia contro il Como, hanno ben figurato nonostante la sconfitta.

Mister D’Aversa scende in campo con Falcone, Gendrey, Gallo, Ramadani, Pongracic, Baschirotto, Strefezza, Gonzalez, Banda, Rafia, Almqvist e dopo 13 minuti la compagine salentina è in vantaggio con il gol di Almqvist, servito da Banda. La gioia, però, dura meno di un tempo e Martì, sfrutta un disimpegno sbagliato di Gonzalez, prende palla e al 39mo con un pallonetto insacca alle spalle di Falcone.

Nella ripresa i giallorossi sfiorano il gol con Strefezza al 50mo e al 64mo con Almqvist, ma il tempo regolamentare si chiude sul pari.

Si va quindi ai calci di rigore dove si rivelano fatali gli sbagli di Strefezza, Gonzalez e Maleh.

Questa mattina i giallorossi rientreranno nel Salento e nel pomeriggio, presso l’Acaya Golf Resort sosterranno una seduta di allenamento.

Mercato

Sembra giunta i titoli di coda la trattativa Hjulmand, il centrocampista danese, infatti, non ha partecipato all’amichevole spagnola, in quanto volato in Portogallo per trovare l’accordo con i dirigenti dello Sporting Lisbona.

A breve l’ufficializzazione del passaggio di Bjorkengren al Randers Fc, mentre, sembrerebbe in fase di stallo, la trattativa tra la società di “Via Costadura e l’Al-Fayha per il passaggio di Assan Ceesay alla compagine araba.

Infine si cerca sempre una punta e l’interesse di Corvino e Trinchera sembra essere rivolto al giovane attaccante della nazionale del Montenegro, Nikola Krstovic, 23 anni, 35 gol e 8 assist in 63 partite con gli slovacchi del Dunajska Streda e un passato con Stella Rossa e Zeta Golubovac.