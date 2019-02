Cala il terrore sul “Via del Mare”: Scavone perde conoscenza. Lecce-Ascoli rinviata

Aveva preso il via con il ricordo commosso a Mimino Renna, Lecce-Ascoli. Giusto il tempo del minuto di silenzio e il coro della Curva Nord che il sig. Baroni aveva fischiato l’inizio della gara.

Pronti-via, però, e sul “Via del Mare” è calato il gelo, anzi il terrore. Dopo appena 30 secondi, in un contrasto aereo con l’attaccante bianconero Beretta, il centrocampista del Lecce Manuel Scavone cade rovinosamente a terra e batte la testa sul terreno di gioco. L’impatto, anche il presa diretta, è apparso devastante: il calciatore ha perso conoscenza: la situazione è apparsa subito grave tanto che i compagni di squadra, gli avversari e il direttore di gara hanno gesticolato con paura richiedendo il pronto intervento dei soccorsi.

I sanitari si sono precipitati in campo con tanto di defibrillatore: subito un massaggio cardiaco, mentre l’ambulanza faceva fatica e entrare nel rettangolo verde. Dopo 10 minuti di paura, il cenno di rassicurazione dei compagni: Scavone ha ripreso conoscenza, ma l’incidente merita approfondimenti che solo il Pronto Soccorso può garantire.

La gara, però, su espressa richiesta delle due panchine, è stata sospesa: troppo lo shock emotivo per permettere ai 22 in campo di disputare con serenità. Prima la decisone dell’arbitro di sospendere il match per alcuni minuti, ma col passare del tempo la decisione più saggia è apparsa a tutti quella di rinviare la disputa a data da destinarsi.