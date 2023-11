Il Campionato si ferma per gli impegni delle nazionali, tutti i convocati del Lecce

Il boato del Via del Mare di sabato scorso risuona ancora, così come le tante polemiche dentro e fuori dal campo. Intanto, nella giornata di ieri, è ricominciata la preparazione. Questa volta, con il focus rivolto alla gara di Verona del prossimo 27 novembre. Ebbene sì, una settimana senza campionato. Le nazionali si prendono le scene così come i giallorossi convocati dai propri commissari tecnici.

Banda, protagonista della gara contro il Milan, sarà impegnato con il suo Zambia per le gare di qualificazione ai mondiali contro Congo e Niger. L’ultima volta che Pongracic vestì la maglia della nazionale croata era il lontano 2020. Le grandissime prestazioni da difensore del Lecce, gli hanno permesso di tornare in nazionale. La Croazia, così come l’Italia, dovrà assicurarsi un posto alla prossima competizione europea, affrontando Lettonia e Armenia.

In nazionale, ci sarà anche il metronomo Ramadani. L’Albania, per esserci al prossimo europeo, dovrà tenere la prima posizione e vincere contro Moldavia e Fær Øer. I nostri dirimpettai stanno facendo molto bene e i bookmakers iniziano a osservare con attenzione le loro prestazioni. L’Albania potrebbe sorprendere. Le partite più difficili e nello stesso tempo stimolanti, dovrà giocarle Krstovic. Il numero 9 del Lecce tornerà all’Olimpico per affrontare l’Italia. Le due squadre dovranno giocarsela fino alla fine. La Macedonia potrebbe mettere in difficoltà l’Italia che è terza nel girone e a tre punti dall’Ucraina. Per non farsi mancare nulla, la Macedonia del Nord ospiterà l’Inghilterra dei mostri Kane e Bellingham.

Anche Rafia sarà impegnato con la sua Tunisia. Lo scenario cambia perché qui in gioco c’è la qualificazione ai mondiali. Il centrocampista giallorosso dovrà vedersela con il São Tomé e Príncipe e con il Malawi. Stessa sorte per il difensore Touba. Con la maglia della nazionale algerina affronterà Somalia e Mozambico.

Non mancheranno gli impegni dei più piccoli, anche se solo sulla carta d’identità. Berisha vestirà la stessa maglia del collega Ramadani anche se in una diversa categoria. L’Albania under 21 dovrà giocare contro Romania e Montenegro per assicurarsi un posto ai prossimi europei. Dorgu, invece, con la maglia della Danimarca under 21 farà visita al Galles, sempre come obiettivo i prossimi europei.

Nella schiera dei nazionali giallorossi, ci sono anche i più giovani Borbei, Burnete, Faticanti e Smajlovic. Ognuno di loro sarà protagonista con le maglie delle proprie nazionali nella categoria Under 20. L’italiano Faticanti incontrerà giovani di grande valore di Inghilterra e Portogallo. Il target è l’Elite League, una competizione europea tra otto nazioni. Un palcoscenico incredibile per crescere e mettersi in mostra. Anche i rumeni Borbei e Burnete prenderanno parte alla competizione europea nella partita contro la Germania. Smajlovic farà il suo ritorno in patria per l’impegno contro la Danimarca under 20.

I confronti a livello internazionale alimentano la forza e l’esperienza di questi giocatori. Lecce li attende, al rientro ci sarà da lottare.