Lecce, ecco i convocati per il raduno nel Trentino. Atteso domattina l’arrivo dell’islandese Bjarnason

In attesa della presentazione delle nuove maglie di gioco e delle iniziative dedicate ai tifosi per la prossima stagione, è partito il conto alla rovescia per l’inizio dell’avventura di mister Baroni, del suo staff e dei giocatori in casacca giallorossa per la stagione 2021/2022.

Domattina è previsto l’arrivo in aeroporto a Brindisi del neo acquisto Brynjar Ingi Bjarnason, mentre giovedì mattina alle 10,30 verrà presentato alla stampa dal dg dell’area tecnica Pantaleo Corvino il difensore ex Benevento Alessandro Tuia.

La data del ritiro in Folgaria si avvicina sempre più e per la nuova stagione sono stati convocati diversi calciatori che giovedì 8 luglio svolgeranno le visite mediche di rito presso il Centro BioLab di Cutrofiano e i test da campo presso l’Acaya Golf Resort & SPA.

I convocati

Portieri: Marco Bleve, Alexandru Borbei, Vasconcelos Gabriel, Mauro Vigorito. Marcatori: Brynjar Ingi Bjarnason, Fabio Lucioni, Biagio Meccariello, Ilario Monterisi, Fabio Pisacane, Davide Riccardi, Alessandro Tuia. Esterni Difensivi: Romario Benzar, Marco Calderoni, Antonino Gallo, Luca Paganini, Roberto Pierno, Brayan Vera, Leonard Zuta. Centrocampisti: John Björkengren, Alexis Blin, Liam Henderson, Morten Hjulmand, Zan Majer, Sergio Maselli, Marco Mancosu. Esterni Offensivi: Marcin Listkowski, Marco Olivieri. Attaccanti Centrali: Massimo Coda, Pablo Rodriguez

Inoltre al gruppo della Prima Squadra saranno aggregati e raggiungeranno direttamente il ritiro di Folgaria i giovani: Catalin Vulturar (centrocampista classe ’04), Catalin Burnete (attaccante classe ’04).

Infine, Henri Salomaa finlandese classe ’03, che verrà impiegato nel campionato Primavera 1, ufficializzato lo scorso 2 luglio, questa mattina ha incontrato in sede il direttore generale dell’area tecnica e supervisore del Settore Giovanile Pantaleo Corvino.