Gabriel, “Prepararsi al meglio per un torneo duro”. A un passo l’arrivo dell’esterno Arturo Calabresi

“Stiamo lavorando molto bene, il ritiro serve per caricare, mettere benzina nelle gambe e penso che stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci siamo preposti e cioè migliorare sotto l’aspetto fisico e tecnico-tattico. Anche noi portieri ci stiamo allenando molto e sta andando, ripeto, tutto bene”, a pochi giorni dalla fine del ritiro di Folgaria, l’estremo difensore Gabriel, che si appresta a disputare la sua terza stagione in giallorosso, traccia un bilancio della preparazione estiva, che ha visto la compagine salentina impegnata in Trentino.

Mister Baroni

“Stiamo cominciando a capire cosa vuole mister Baroni e studiare ciò che ci chiede. Ogni allenatore ha le sue richieste e noi cerchiamo di metterci a disposizione per esaudirlo”.

Le Olimpiadi

“Ho conquistato ai Giochi Olimpici di Londra la medaglia d’argento con la Nazionale brasiliana, è stata un’emozione grandissima, è un onore aver partecipato a una manifestazione del genere. Nei momenti liberi cerco di vedere le gare. L’altro giorno ho visto il surf brasiliano dove abbiamo vinto l’oro. Le Olimpiadi sono sempre belle”.

Il Campionato

“Il campionato sarà, come sempre difficile, e noi dovremo prepararci al meglio per disputare un torneo duro, ma abbiamo la nostra forza e la nostra qualità che cercheremo di mettere in mostra”.

Il Var

“L’utilizzo del Var anche in B è una buona scelta. Aiuterà gli arbitri a commettere meno errori e fa bene al calcio”.

Il ritorno del pubblico allo stadio

“La riapertura dello stadio, se pur con capienza al 50% è qualcosa di bellissimo. Il tifo ci è mancato parecchio l’anno scorso, perché ci spinge e fa la differenza. Poi mette pressione anche alle squadre avversarie e per noi sarà assolutamente un vantaggio”.

Le trattative di mercato

Intanto, Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera, sono a un passo dall’acquisizione a titolo definitivo dell’esterno difensivo destro del Bologna Arturo Calabresi, con un contratto di tre anni con opzione per il quarto, il calciatore si va ad aggiungere al pari ruolo Valentin Gendrey, francese classe 2000, attualmente in forza all’Amiens.

Le gare della Primavera all’Heffort Sport Village

Infine, dalla prossima stagione, le gare ufficiali dei Campionati Nazionali Primavera 1 e Under 17, in ragione dei criteri infrastrutturali richiesti dalla Lega di Serie A, verranno disputate presso il Centro Federale “Heffort Sport Village” di Parabita. La struttura diventerà inoltre uno dei Centri Tecnici sul territorio salentino della società.

Gli allenamenti e l’attività settimanale delle suddette squadre continueranno a svolgersi regolarmente presso la struttura Kick Off di Cavallino, che resta il Centro Sportivo di riferimento del Settore Giovanile giallorosso.