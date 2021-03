Ascoli-Cremonese apre il 30° turno di B, giornata con sfide di alta classifica. Domani Lecce a Frosinone

Tocca all’Ascoli, questa sera in campo alle 21.00, aprire l’undicesima giornata di ritorno del campionato cadetto, al “Del Duca”, infatti, arriva la Cremonese.

Domani alle 14.00 quattro sfide in contemporanea: testa-coda tra Empoli ed Entella e sfida delicatissima al “Mapei Stadium” tra Reggiana e Cosenza: una vittoria potrebbe far uscire una delle due compagini dalla zona play-out. Per il Lecce di Corini altro esame in trasferta, questa volta allo “Stirpe” contro il Frosinone di Nesta per continuare a cullare il sogno promozione e proseguire la striscia di risultati utili consecutivi.

Il Pescara penultimo in classifica cercherà punti pesanti in casa del sorprendente Vicenza che staziona al 13esimo posto. Rinviata, invece, a data da destinarsi Pordenone-Pisa: il club friulano decimato dal coronavirus (si parla di almeno 6 casi accertati) si gioca il jolly previsto da protocollo.

In vetta fari puntati sul big match di giornata Monza-Venezia e sulla Spal, del neo tecnico Rastelli, che ospiterà il Cittadella per cercare di rimanere “aggrappata” al treno play-off.

Domenica in riva allo Stretto sfida interessante tra Reggina e Chievo mentre la Salernitana chiuderà il turno la sera ospitando, tra le mura amiche, un Brescia in netta ripresa che non vuole fermarsi e continuare a macinare punti.

Il programma completo

Ven 19 marzo ore 21:00 Ascoli-Cremonese; sab 20 marzo ore 14:00 Reggiana-Cosenza Vicenza-Pescara Pordenone-Pisa RINVIATA Empoli-Virtus Entella Frosinone-Lecce; ore 16:00 Monza-Venezia; ore 18:00 Spal-Cittadella; dom 21 marzo ore 15:00 Reggina-Chievo; ore 21:00 Salernitana-Brescia.