Corini, “Vinta la gara con grande personalità. Adesso testa al rush finale”

Una vittoria netta sul campo del Frosinone, una prova sontuosa da parte dei ragazzi di mister Eugenio Corini che, ha parlato al termine del successo elogiando la squadra: “Sapevamo di affrontare una squadra forte, venire qui a Frosinone e vincere con questa personalità è qualcosa di straordinario, consolida la fiducia nei nostri mezzi.

Questa settimana è stata un passaggio fondamentale per il nostro campionato, abbiamo costruito le basi per provare a inseguire il sogno. Adesso ci prepariamo bene al rush finale.

Coda? Da quest’estate abbiamo fatto un gran lavoro, gli errori non devono fermarci ma darci più forza, è successo così anche con lui. Dopo il rigore sbagliato si è costruito il gol del 2-0 che è una rete di rara bellezza”.

Impatto devastante anche per Rodriguez che dopo il gol del definitivo 0-3 è andato ad abbracciare proprio il tecnico Corini: “Dentro il gruppo ci sono tanti passaggi di crescita, sono legato a tutti i giocatori. Pablo Rodriguez per me è come un figlio, perché ho un figlio del 2001, ogni tanto gli spiego cosa vuol dire fare il professionista perché nulla è dato per scontato. Ha fatto un gol bellissimo con grande qualità, non deve accontentarsi e deve spingersi oltre i limiti”.

Quarta vittoria consecutiva e nono risultato utile di fila: “Il Lecce si è iscritto nuovamente alla lotta promozione, un sogno che abbiamo coltivato anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi e le qualità necessarie per provarci in fondo. I primi minuti ha fatto meglio il Frosinone, nella seconda metà del primo tempo siamo usciti e abbiamo creato i presupposti per fare gol e portare a casa una vittoria di straordinaria importanza. Ci saranno due partite in tre giorni dopo la sosta, nei primi minuti oggi mi sono reso conto che tre partite in una settimana sono complesse, la capacità dei miei ragazzi di leggere e orientare la partita però è stata straordinaria. In questa settimana abbiamo costruito, a tutti i livelli, è un qualcosa di importante che ci dà grande fiducia per quello che vogliamo andare a prenderci”.

Ora ci sarà la pausa del campionato, prossimo impegno venerdì 2 aprile alle 19.00 al Via del Mare contro la Salernitana.