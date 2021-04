Sabato riprende il Campionato, Maggio: “Massimo impegno e serenità per fare la differenza”

“Queste ultime quattro partite per noi sono importantissime, perché facendo bene si può ci può attendere un futuro positivo. Chiaro che non sarà semplice perché affronteremo squadre che si devono salvare, o lottano anch’esse per la promozione, saranno gare intense e bisognerà impegnarsi e non avere pressioni, perché queste, a volte, possono portare e non giocare come si vorrebbe”, con queste parole l’esterno destro di difesa Christian Maggio, commenta la ripresa del campionato che vedrà i giallorossi impegnati nel rush finale, al termine del quale, si spera, si potrà centrare l’obiettivo finale.

“In questo momento è importante rimanere tranquilli, è normale che stiamo vivendo un periodo particolare e il pubblico manca da tanto, abbiamo fatto l’abitudine a questo, ma sappiamo che da fuori i tifosi sono vicini e questo è rilevante, adesso dobbiamo stare più uniti possibile senza cercare di portare a casa pressioni che possono farci del male. La tranquillità, pensare a noi stessi e mettere in campo massimo impegno potranno fare la differenza.

Sono molto contento del percorso fatto qui a Lecce, ho sempre cercato di dare tutto me stesso e aiutare chi ne ha bisogno e sto avendo risultati positivi. Il mister mi piace molto, parla con i giocatori e trasmette serenità.

Per quanto mi riguarda non penso che potranno influire su Salernitana e Monza la positività al covid di Castori e la vicenda casinò, sono problemi interni alle squadre e per noi conta poco. Cercheremo di prepararci nel migliore dei modi e vedremo come andrà a finire.

Affronteremo queste ultime gare con la mentalità giusta e cercando migliorare i problemi, soprattutto quelli riguardanti i cali di concentrazione.

L’arma in più per essere promossi è avere tutti i giocatori a disposizione e penso che adesso abbiamo bisogno di tutta la rosa, il mister può cambiare e chi entrerà sono certo che darà il meglio.

La promozione sarebbe un risultato in più, come tutti i calciatori vivo di obiettivi e quando ho scelto Lecce conoscevo il progetto che arrivavo in una società importante e ho scelto la squadra giusta, per adesso sono contento, speriamo di concludere al meglio, ma manca ancora un po’ e vediamo cosa succederà”.