Serie B, al via la 29ma giornata. Questa sera Pisa-Spal, domani Lecce a Venezia. Il programma delle gare

Tempo di mettere in archivio la scorsa giornata di campionato, favorevole ai giallorossi che hanno approfittato, vincendo contro il Chievo Verona, dei passi falsi di Venezia e Monza per avvicinarsi alla seconda piazza in classifica che, con l’anticipo tra Pisa e Spal di questa sera alle 21.00, prenderà il via il 29mo turno del torneo cadetto che si giocherà in infrasettimanale.

Dopo l’incontro tra estensi e toscani, domani, invece, si completerà la giornata. Si parte alle 14.00 con Virtus Entella-Cremonese; alle ore 17.00, poi, sarà il momento del Lecce nella sfida in trasferta contro la diretta concorrente Venezia, nella quale mancherà Meccariello squalificato e, probabilmente, bomber Coda infortunato; allo stesso orario, poi si giocherà Cosenza-Vicenza.

Due ore dopo sarà la volta di Chievo Verona-Frosinone, Monza Reggiana; Brescia-Reggina; Cittadella Salernitana ed Empoli-Pordenone. Chiuderà il turno infrasettimanale la sfida salvezza Pescara-Ascoli.

La 29ma giornata, partite e orari

Oggi, lunedì 15 marzo ore 21.00 Spal-Pisa. Domani, martedì 16 marzo ore 14.00 Virtus Entella-Cremonese; ore 17.00 Venezia-Lecce e Cosenza-Vicenza. Ore 19.00, Chievo Verona-Frosinone; Monza Reggiana; Brescia-Reggina; Cittadella-Salernitana; Empoli-Pordenone. Ore 21.00, Pescara-Ascoli.

Classifica

Empoli 53; Monza e Salernitana 47; Lecce e Venezia 46; Cittadella 44; Chievo eSpal 42; Pisa e Frosinone 37; Brescia e Reggina 36; Vicenza e Pordenone 34; Cremonese 32; Reggiana 28; Cosenza 27; Ascoli 24; Pescara 23; Entella 21.