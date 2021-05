Serie B senza sosta, prosegue il tour de force verso il finale. Domani la 36ma giornata

Dopo soli 3 giorni la Serie B torna nuovamente in campo: squadre pronte a darsi battaglia in contemporanea, alle 14, anche nel 36mo turno, a tre giornate dal termine del campionato con punti in palio sempre più pesanti per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Big match al Brianteo, tra il Monza di Brocchi miglior difesa e il Lecce di Corini miglior attacco del campionato cadetto, partita che può valere una stagione per entrambe le compagini che sognano la promozione in A.

Il Chievo ospita al Bentegodi la Cremonese, i clivensi devono difendere i play off, mentre i lombardi sono alla ricerca degli ultimi punti per festeggiare la salvezza.

Il Cittadella, galvanizzato dalla vittoria ottenuta a Lecce, sfida il fanalino di coda Entella già matematicamente retrocesso. La capolista Empoli proverà a chiudere il discorso promozione in casa contro un Cosenza quart’ultimo, ancora alla ricerca di punti salvezza. Sfida di metà classifica tra Vicenza e Brescia con le rondinelle che vorranno proseguire la corsa verso la zona playoff distante solo 2 punti. Scontro salvezza tra Pescara e Reggiana: ultima spiaggia per queste due squadre, che potrebbero retrocedere a braccetto in Serie C. Venezia e Salernitana impegnate in trasferta rispettivamente a Pisa e a Pordenone, con un buon risultato potrebbero approfittare dello scontro diretto di scena a Monza. Tra Reggina e Ascoli la sfida tra le due squadre più in forma del campionato, mentre la Spal gioca contro il Frosinone di Fabio Grosso reduce dalla prima vittoria da quando siede sulla panchina dei ciociari.

Il programma

Martedì 4 maggio 2021 ore 14.00: Chievo Verona-Cremonese, Cittadella-Virtus Entella, Empoli-Cosenza, L.R. Vicenza-Brescia, Monza-Lecce, Pescara-Reggiana, Pisa-Venezia, Perdenone-Salernitana, Reggina-Ascoli, Spal-Frosinone.