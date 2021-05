Serie B ai titoli di coda, domani la penultima giornata. Lecce in casa contro la Reggina

Tempo di verdetti in Serie B: con l’Empoli già matematicamente promosso e l’Entella retrocessa, la 37ma e penultima giornata del campionato si gioca domani alle 14, con tutte e dieci le partite disputate in contemporanea per evitare che qualche squadra possa essere avvantaggiata.

L’Empoli allenato da Dionisi, neopromosso in Serie A, farà visita alla Salernitana, seconda a 63 punti e lanciata anch’essa verso la conquista diretta della massima serie.

A contendersi il secondo posto con la squadra campana però c’è la coppia formata da Lecce e Monza a quota 61, impegnate contro due calabresi: i salentini al “Via del Mare” contro la Reggina mentre i brianzoli in trasferta sul campo del Cosenza. Il Venezia ospita il Pordenone; impegni esterni per il Cittadella che va ad Ascoli e il Chievo, che affronta l’ultima in classifica e già retrocessa Entella. Delicata la posizione in classifica del Brescia che deve guardarsi alle spalle dalla squadra di Ferrara: i lombardi di mister Clotet ricevono il Pisa, mentre la Spal gioca a Reggio Emilia contro la Reggiana in quello che può essere un derby da dentro o fuori per i rispettivi obiettivi stagionali. Il Pescara penultimo fa visita alla Cremonese per rimanere a sperare nella salvezza, completa poi il quadro della giornata Frosinone-Vicenza.

Il programma completo

Ascoli – Cittadella; Brescia – Pisa; Cosenza – Monza; Cremonese – Pescara; Frosinone – L.R. Vicenza; Lecce – Reggina; Reggiana – Spal; Salernitana – Empoli; Venezia – Pordenone; V. Entella – Chievo Verona.