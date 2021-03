Arriva il turno infrasettimanale del campionato di Serie B, il programma della 26ª giornata

Nemmeno il tempo di archiviare la 25^ giornata che il campionato di Serie B riparte con la 26esima, che si gioca, in turno infrasettimanale tra l’1 ed il 2 marzo. Questa sera aprirà le danze Venezia-Reggiana, una grande occasione per la squadra veneta che punta al successo con la prospettiva di agguantare il 2° posto a -1 dall’Empoli.

Domani invece si parte con l’anticipo delle ore 17 tra il Frosinone di Nesta (sempre più traballante in panchina) reduce dal poker rimediato con la Cremonese e il Monza in costante ricerca di punti promozione.

La capolista Empoli, che viene da cinque pareggi consecutivi, è attesa dal difficile impegno in trasferta contro la Reggina che nell’ultimo turno ha surclassato in trasferta per 1-4 la Spal.

Il Lecce, che sabato scorso non é andato oltre l’1-1 in casa del Pescara, ha subito l’occasione di rifarsi per rimanere attaccato alle posizioni importanti ospitando la Virtus Entella fanalino di coda del torneo mentre la Salernitana, dopo il pari esterno contro la Reggiana, riceve all’Arechi la Spal.

Impegno casalingo per il Cittadella contro il Pescara, che dopo il cambio di allenatore sembra aver smesso di perdere mentre il Chievo se la vedrà in casa contro il Pordenone.

In programma anche Ascoli–Pisa, Brescia–Cosenza e, a chiudere il quadro della giornata, il posticipo serale tra Vicenza e Cremonese.

Il programma completo degli incontri

Lunedì 1 marzo: Venezia-Reggiana ore 21.00. Martedì 2 marzo: ore 17.00 Frosinone-Monza. Ore 19.00: Lecce- Virtus Entella, Cittadella-Pescara, Ascoli-Pisa, Chievo-Pordenone, Salernitana-Spal, Reggina-Empoli e Brescia-Cosenza. Ore 21.00: Vicenza-Cremonese ore 21.00.