Corini, “Delusi per aver perso un’occasione di straordinaria importanza”. Risultati e classifica

Ancora traguardi in bilico dopo la 35a giornata di Serie B. L’Empoli inciampa contro l’Ascoli e perde l’occasione di blindare in anticipo la promozione. Tutto rimandato per la squadra di Dionisi.

Nessun miracolo per l’Entella che perde in casa contro il Vicenza e viene così condannata alla retrocessione in C: alla squadra di Volpe sarebbero servite una serie di coincidenze, una di queste sarebbe stata la sconfitta o il pareggio del Cosenza contro il Pescara (penultimo), ma la formazione guidata da Occhiuzzi ha vinto per 3-0. Il Chievo viene sconfitto fuori casa 3-1 dal Venezia e la Reggiana terzultima festeggia i tre punti contro il Pordenone. Cremonese e Reggina si dividono la posta in palio mentre Brescia e Frosinone vincono entrambe per 3-1 contro Spal e Pisa frenando la corsa alla zona playoff.

Perdono il Lecce secondo, contro un Cittadella che si rilancia per gli spareggi, e la Salernitana superata dal Monza, con Balotelli protagonista di una doppietta, che riapre la lotta al vertice.

In particolare, il tecnico dei salentini è apparso amareggiato dopo la sconfitta ottenuta in casa ma non continua a non perdersi d’animo: “Non penso sia stata una partita storta, avevamo la consapevolezza della forza dell’avversario. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, riuscendo velocemente a pareggiare e a creare i presupposti per il vantaggio. Nel secondo tempo, su un rinvio lungo sono stati bravi loro con Rosafio che ha trovato un grande gol. Anche in quel momento abbiamo avuto un paio di occasioni importanti, il palo di Majer e l’opportunità di Meccariello.

I ragazzi erano delusi ma con tanta voglia di ripartire. Oggi c’è amarezza per non aver vinto, i risultati dagli altri campi ci avevano dato un’occasione di straordinaria importanza che non abbiamo colto. A livello generale è stata una giornata pro-Monza“.

Ora testa e concentrazione alla prossima sfida contro la compagine brianzola martedì

Risultati della 35ma giornata

Ascoli – Empoli 2-0 Brescia – Spal 3-1 Cosenza – Pescara 3-0 Cremonese – Reggina 1-1 Entella – Vicenza 1-2 Frosinone – Pisa 3-1 Lecce – Cittadella 1-3 Reggiana – Pordenone 1-0 Salernitana – Monza 1-3 Venezia – Chievo 3-1

Classifica

Empoli 67 Lecce 61 Salernitana 60 Monza 58 Venezia 56 Cittadella 53 Spal 50 Chievo 49 Reggina 48 Brescia 47 Cremonese, Pisa e Vicenza 44 Frosinone 43 Pordenone 41 Ascoli 40 Cosenza 35 Reggiana 34 Pescara 29 Entella 23.