Empoli-Lecce 2-1, i giallorossi perdono l’ultimo treno per agganciare il Monza. Adesso testa ai Play Off

I giallorossi non approfittano della sconfitta del Monza e, nonostante essere passati in vantaggio, si fanno recuperare, sorpassare e chiudono il campionato con uno stop per 2-1.

Un ampio turnover per consentire a chi ha giocato meno di prendere confidenza con il campo e, soprattutto, fare sì che i calciatori che fino a ora hanno tirato la carretta possano rifiatare in vista dei Play Off.

Sono state queste le premesse della sfida, l’ultima della stagione regolamentare, che questo pomeriggio ha visto i giallorossi scendere in campo contro la capolista Empoli, già promossa nel Massimo Torneo, per conquistare, sperando in una sconfitta del Monza, quei tre punti che consentirebbero di raggiungere proprio la compagine brianzola e, nonostante lo svantaggio nello scontro diretto, partire alla pari nella disputa degli spareggi.

Per l’occasione mister Eugenio Corini rivoluziona modulo e schieramento iniziale passando alla difesa a tre, nel reparto arretrato c’è Meccariello con Pisacane e Dermaku; cambio anche anche in mediana, dove si rivedono dal primo minuto Paganini e Nikolov, in attacco, poi, a fare coppia con Stepinski, c’è Rodriguez al posto di bomber Coda sul quale pende il “pericolo giallo”.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi un 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Dermaku, Meccariello e Pisacane; Paganini, Nikolov, Hjulmand, Henderson e Gallo in mediana; Stepinski e Rodriguez a comporre il tandem d’attacco.

Il primo tempo

La prima conclusione a rete arriva solo dopo 13 minuti di gioco con il colpo di testa di Stepinski, su corner di Henderson, terminato alto. Al 18mo il tiro all’interno dell’area di Bajrami viene respinto da Dermaku. Al 19mo il tiro-cross di Paganini viene abbrancato in presa da Furlan.

Rodriguez porta avanti il Lecce

Al 25mo arriva il vantaggio giallorosso. Cross di Henderson, sponda di Paganini di testa per l’accorrente Rodriguez che in semirovesciata trafigge Furlan.

Al 33mo la punizione dal limite di Bandinelli si infrange sulla barriera. Al 36mo Stulac tenta l’invenzione dal da fuori, ma la palla termina a lato. Al 39mo la girata in area di Bandinelli viene respinta quasi sulla liea da Paganini. Al 41mo il sinistro dal limite di Stepinski va fuori.

La Mantia grazia gli ex compagni

Al 43mo l’Empoli si divora il pareggio. Cross di Stulac rasoterra, la sfera attraversa tutta l’area e arriva a La Mantia che, a pochi centimetri dalla linea e a porta vuota, si fa parare il tiro da Gabriel.

Sul ribaltamento di fronte il tiro di Rodriguez va fuori. Al 44mo l’estremo brasiliano compie un miracolo sul colpo di testa in solitaria di Mancuso e un giro di lancette dopo, si ripete ancora su La Mantia.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

La Mantia si ripete dopo l’andata

Al 52mo arriva il pari dell’Empoli. Cross di Sabelli, La Mantia prende il tempo a Pisacane e con un colpo di testa piega le mani a Gabriel.

Al 56mo l’esterno sempre del 19 dei toscani va sopra il montante. Un minuto dopo l’inzuccata di Bajrami su cross di Mancuso va alto. Al 58mo Lecce vicino al nuovo vantaggio. Rodriguez prende palla e scarica per l’accorrente Nikolv il cui sinistro da fuori supera Furlan, ma con la sfera che va a infrangersi sul palo. Al 62mo i toscani sfiorano il vantaggio con la girata di testa di Haas, su cross di Parisi, che va di poco fuori. Al 68mo triplo cambio per il Lecce, fuori Dermaku, Henderson e Rodriguez e dentro rispettivamente Lucioni, Mancosu e Yalcin.

Matos la ribalta

Al 69mo L’Empoli va in vantaggio. Matos prende palla, il neo entrato Lucioni non lo contiene, l’attaccante brasiliano prosegue, entra in area e con un rasoterra trafigge Gabriel.

Al 71mo Nikolv esplode il Destro da fuori, ma tutto facile per Furlan. Al 75mo Il tiro di Mancosu va alto.

Coda vince la classifica cannonieri

Al 76mo Massimo Coda vince la classifica cannonieri. Mister Dionisi, infatti, sostituisce Mancuso che si ferma a 20 gol stagionali, consentendo all’Hispanico, con 22 marcature, di issarsi in vetta ai bomber della B.

All’81mo Olivieri, all’interno dell’area di rigore. schiaccia troppo il destro, con la sfera che termina fuori. All’86mo Sabelli dopo una volata di 30 metri, giunto al limite e tira, il pallone, però termina a lato. Al 90mo il colpo di testa di Stepinski va di poco alto.

I giallorossi perdono l’ultimo treno utile per agganciare il Monza al terzo posto e chiudono il campionato con una sconfitta, la quarta nelle ultime cinque gare e, nonostante la sconfitta interna della compagine brianzola, termina a – 3 dagli uomini di Brocchi che saranno in vantaggio in un eventuale scontro finale. Adesso inutile recriminare su questo suicidio di fine stagione, è necessario in questo momento mettere tutto alle spalle, rifiatare e presentarsi nel migliore dei modi ai Play Off per cercare di sfruttare al meglio questa opportunità.