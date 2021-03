Corini, “Voglia e determinazione per portare via il massimo anche da Frosinone”. I convocati

Causa la squalifica di Hjulmand, tornerà dal primo minuto Tachtsidis e forse, nonostante la buonissima prestazione con il Venezia, Pisacane sarà sostituito da Meccariello che ha scontato il turno di squalifica, per il resto mister Eugenio Corini ha già deciso la formazione da schierare domani e l’ha anche comunicata, ma nulla ha lasciato trapelare circa l’undici iniziale che forse, a parte le due di cui sopra, potrebbe riservare altre novità, anche alla luce del fatto che ieri Bjorkengren e bomber Coda hanno lavorato a parte.

“Affrontiamo questa partita con voglia e determinazione, siamo accompagnati da risultati importanti e vogliamo portare via il massimo anche da questa partita, poi ci sarà la pausa e si potrà pensare alle rimanti otto partite”, parla così il tecnico bresciano alla vigilia della sfida con gli uomini di Nesta, nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Hjulmand ci ha dato tanto, domani sarà squalificato e quindi rivedremo Tachtsidis in quello che è il suo ruolo e mi aspetto una grande prestazione da lui, perché è nelle sue qualità. Per il resto sono tutti pronti, ho comunicato già la formazione e la scelta e stata fatta sulla base degli impegni ravvicinati, la forma fisica dei ragazzi e quella relativa agli infortuni.

La vicinanza del presidente è importate, come quella di tutta la società; è il primo tifoso ed è partecipe e l’ho sentito vicino anche nei momenti più complicati. Siamo all’inizio di un lavoro che deve essere completato per raggiungere gli obiettivi prefissati, nelle ultime due partite abbiamo subito qualcosa, ma sappiamo come porvi rimedio.

L’atteggiamento non è mai mutato, ma a volte gli avversari impongono un possesso palla maggiore, quando si rompe l’inerzia della gara a proprio vantaggio, questi si aprono un po’ di più e si può giocare con meno possesso.

C’è grande partecipazione da parte di tutti abbiamo tutti voglia di fare una grande impresa e questo passa da alcuni sacrifici come il ritiro, per il momento l’obiettivo non è raggiunto e bisogna lavorare in modo maniacale

Mancosu per me ha fatto una grande partita con l’Entella, poi ha avuto uno stato influenzale che un po’ lo ha limitato, sono molto contento di quello che ha fatto a Venezia e sapete che ho grande stima di lui.

Il Frosinone è una squadra importante che gioca 3-5-2 propositivo, ha difensori rocciosi e l’anno scorso ha disputato la finale play off. Nelle ultime due partite con il Brescia non meritava di perdere e con il Chievo, soprattutto nella ripresa, ha avuto occasioni importanti.

Non mi sono mai nascosto, il mio pensiero è stato sempre quello di cercare di compiere l’impresa, anche quando la classifica non sorrideva, adesso il margine dal sogno si è affievolito e abbiamo tutte le qualità per andare a prendere ciò che vogliamo, le riflessioni finali le faremo a campionato concluso.

I convocati

Intanto sono 27 i calciatori convocati dal tecnico, gli stessi della settimana scorsa con l’eccezione di Listkowski, tornato nel Salento dopo l’infortunio. Naturalmente, nonostante il nome figuri nella lista, non potrà scendere in campo Hjulmand perché appiedato dal Giudice Sportivo. L’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 2. Maggio 4. Pisacane 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Yalcin 14. Stepinski 15. Monterisi 16. Nikolov 17. Dermaku 20. Pettinari 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Björkengren 24. Zuta 25. Gallo 27. Calderoni 34. Maselli 37. Majer 42. Hjulmand 53. Henderson 75. Felici 77. Tachtsidis 99. Rodriguez.