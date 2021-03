Lecce a Frosinone per continuare a sognare, le probabili formazioni

Con il pareggio a reti bianche tra Ascoli e Cremonese nell’anticipo, si è aperta ier la 30ma giornata del campionato di Serie B, dove, questo pomeriggio, allo stadio “Benito Stirpe” si affronteranno alle ore 14 Frosinone e Lecce, con i primi che tentano una rincorsa non facile ai play-off dopo aver pareggiato a Verona contro il Chievo ed essere arrivati a -4 dalla Spal (club che occupa l’ultimo posto utile per gli spareggi), mentre la squadra di Corini, reduce da tre vittorie consecutive, avalla il sogno della promozione diretta grazie al terzo posto in classifica che permette ai salentini di essere a un solo punto dal Monza secondo.

Per la squadra guidata da Nesta non è un momento facile, basti pensare che l’ultima vittoria casalinga per i ciociari risale addirittura al 5 dicembre quando riuscirono ad avere la meglio sul Chievo. Da allora, per i ciociari, il trend in casa è di 5 pareggi e 3 sconfitte. Dall’altra parte invece un Lecce che vanta il miglior attacco del torneo e che vorrà imporsi anche in terra ciociara per confermare l’ottimo momento di forma che vive la squadra.

Nesta aggiunge anche Rohden alla lista dei soliti indisponibili Millico, Vettorel, Baroni e Luciani e quindi dovrebbe schierare il suo Frosinone con il consueto 3-5-2. Fra i pali ci sarà Bardi, davanti a lui una difesa a tre con Brighenti, Szyminski e Capuano. Salvi e Vitale si candidano a presidiare le due corsie laterali. A centrocampo le due mezzali saranno Gori e Kastanos, mentre Maiello agirà da playmaker. In attacco ballottaggio fra Iemmello e Ciano, con il primo favorito, per far coppia dal primo minuto con Novakovich.

Corini che dovrà fare a meno dello squalificato Hjulmand, oltre che degli infortunati Adjapong e Listkowski, si affiderà al suo 4-3-1-2 col brasiliano Gabriel tra i pali, al centro della difesa Pisacane con Lucioni, mentre Maggio e Gallo saranno i due esterni bassi. Capitan Mancosu, va verso la conferma sulla trequarti, con Majer, il rientrante Tachtsidis e Björkengren a comporre la linea a tre di centrocampo, a supporto della coppia d’attacco composta ancora da Coda e Pettinari.

Probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano; Salvi, Gori, Maiello, Kastanos, Vitale; Iemmello, Novakovich. Allenatore: Nesta.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Pisacane, Lucioni, Gallo; Majer, Tachtsidis, Bjorkengren; Mancosu; Coda, Pettinari. Allenatore: Corini.

Arbitro: Federico Dionisi della sezione di L’Aquila.