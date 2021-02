Bjorkengren, “Difficile all’inizio ma mi hanno aiutato i compagni. Sogno la A con il Lecce”

“Prima di queste tre partite non ero soddisfatto delle mie prestazioni, ma adesso, grazie all’aiuto dei compagni sono felice ho iniziato a giocare ai miei livelli e mi sento di avere maggiore confidenza”, con queste parole, John Biorkengren, centrocampista svedese classe ’98, commenta le sue ultime gare in maglia giallorossa, nelle quali le sue prestazioni in campo sono nettamente migliorate rispetto alle prime apparizioni.

“All’inizio è stato un po’ difficile perché qui in Italia c’è molta tattica, ma con il tempo ho guadagnato fiducia, sono riuscito a capire ciò che volesse il mister e grazie ai suoi consigli sono cresciuto.

All’inizio mi hanno dato una mano i compagni che parlavano inglese, perché i primi tempi sono stati un po’ difficili a causa della lingua, ma poi ho ricevuto l’aiuto di tutti per completare il mio processo di crescita e ho notato una grande disponibilità.

Molti miei colleghi della Nazionale Under 21 di Svezia penso vorrebbero giocare qui a Lecce, è davvero difficile per me fare un solo nome, penso, però, che sarebbero felici di venire a Lecce.

Tutti conoscono Zlatan Ibrahimovic è il calciatore svedese più popolare, l’ho seguito sin dall’inizio e lo seguo tutt’ora. Per quel che riguarda i miei connazionali con cui ho parlato prima di venire c’è Dejan Kulusevski che mi ha telefonato e parlato del campionato italiano.

La mia posizione è inizialmente più difensiva, ma il mister mi chiede di ripartire e dare una mano in attacco, non sono tecnicamente il giocatore migliore, ma grazie all’aiuto e i consigli del mister posso fare meglio.

Non seguo molto il campionato italiano di Serie A, ma sarebbe un sogno giocarci e spero di farlo con il Lecce. Per quel che riguarda i modelli non ho punti di riferimento particolari, ma se devo scegliere un calciatore faccio il nome di Andrea Pirlo”.