Lecce, contro il Chievo alla ricerca della continuità. Le probabili formazioni

Un Big match al “Via del Mare”, per la 28ª giornata del campionato di Serie B. Una sorta di spareggio con vista sulla Serie A, tra Lecce e Chievo.

Quinta contro sesta in classifica, salentini con 43 punti e staccati di una sola lunghezza troviamo gli scaligeri. Insomma una sfida ad alta quota tra giallorossi e gialloblu che, con una vittoria oggi, avrebbero infatti una grande occasione per darsi un ulteriore slancio verso la massima categoria, anche perché ieri il Cittadella ha regolato per 2-0 il Pisa ma la Spal è stata bloccata sullo 0-0 dall’Entella, ultima in classifica.

Corini deve fare ancora a meno di Calderoni, Vigorito, Monterisi e Paganini. Recupera invece Dermaku, Listkowski e Rodriguez che dovrebbero comunque partire inizialmente dalla panchina.

L’allenatore dei leccesi quindi va verso la conferma del suo 4-3-1-2 con gli stessi interpreti visti nelle ultime uscite. Davanti a Gabriel la coppia difensiva consolidata Lucioni-Meccariello, sulle fasce confermati Maggio a destra e Gallo a sinistra, a centrocampo Hjulmand al centro della linea mediana mentre ai suoi lati ci saranno ancora Björkengren e Majer. Nel ruolo di fantasista tocca ad Henderson supportare il tandem d’attacco Coda e Pettinari.

Aglietti non dovrebbe avere grosse assenze in vista della gara nel Salento, anche se ci saranno alcuni cambi rispetto alla sconfitta nel derby in casa contro il Vicenza. In porta Semper, sulle fasce difensive confermati Mogos e Renzetti con Gigliotti e Rigione a completare il quartetto in difesa, Garritano agirà a centrocampo sulla sinistra mentre Ciciretti sul binario destro si gioca una maglia con Canotto. Obi assieme a Palmiero da centrale sulla mediana, con Giaccherini che dovrebbe partire titolare in attacco, dopo la rete al Vicenza. Con lui, a completare il tandem offensivo Djordjevic.

Le probabili formazioni

Lecce: (4-3-1-2), Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Henderson; Coda, Pettinari. All. Corini.

Chievo: (4-4-2), Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Palmiero, Obi, Garritano; Giaccherini, Djordjevic. All. Aglietti.

Arbitro: G. Aureliano della sezione di Bologna