Corini: “Mancato solo il gol, c’è amarezza ma non è un periodo buio”. Risultati e classifica

“Contro l’Entella è mancato il gol, la risposta è scontata nel senso che siamo entrati molte volte in area, abbiamo avuto molte occasioni, la percezione era che la marcatura potesse arrivare da un momento all’altro e purtroppo non è mai giunta. C’è grande rammarico, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché hanno mosso la palla, fatto stancare gli avversari. Abbiamo calciato in porta da fuori e dentro l’area di rigore, cercato di sfruttare le palle inattive. Abbattere il muro dell’Entella era complicato e se lo avessimo rotto sarebbe stata un’altra partita. Non ci siamo riusciti, ripeto, c’è grande rammarico, ma la sintesi è che è mancato il gol”, commenta così, mister Eugenio Corini la figuraccia di ieri dei giallorossi che, contro l’ultima in classifica, non sono riusciti ad andare oltre uno 0-0 che delude tutti e pone un serio interrogativo sulle possibilità di questa squadra di poter ottenere la promozione nel massimo torneo, sia direttamente che, eventualmente, nel corso dei Play Off.

“Andrei cauto a parlare di periodo buio, sicuramente abbiamo pareggiato due partite che a leggere la classifica potevano sembrare facili, ma ho sempre detto che questo campionato è difficile e tutte le compagini hanno valori. Il Pescara, per esempio, oggi ha vinto a Cittadella, l’Entella sta dando filo da torcere a tutti. Certamente c’è sempre un’analisi da fare, si può sempre migliorare e su questo lavoriamo quotidianamente. Se oggi devo fare una valutazione penso che abbiamo messo in campo una prestazione di grande incisività e ordine ed è mancata la rete. Definire questo un periodo buio non è corretto, ci sono state due occasioni che non siamo riusciti a concretizzare, perché sia a Pescara che questa sera abbiamo avuto la possibilità di vincere, ma non siamo stati bravi fino in fondo.

Lavoriamo ogni giorno per fare in modo di migliorare la manovra e sul modo di portare gli attaccanti a tirare in porta, oggi tutto quello che potevamo fare per portare i calciatori a segnare lo abbiamo fatto, ma in questo caso la scelta finale, l’incisività, il portiere, ci sono state tante situazioni che non ci hanno permesso di spostare la partita dove volevamo. Capisco tutte le analisi, ma dal mio punto di vista bisogna farle in maniera lucida.

Per quel che riguarda la mia posizione, lavoro quotidianamente, sento la fiducia della squadra e di conseguenza le prestazioni per me ci sono state e se per queste due ultime partite dove c’erano tante aspettative, ma non siamo riusciti a vincere, capisco l’amarezza di tutti e il primo rammarico è da parte nostra, ma queste gare bisogna valutarle e con il Pescara fino al 90mo stavamo vincendo e oggi dal punto di vista tecnico non c’è stata partita e quando pareggi con l’ultima della classe sono giuste tutte le critiche, ma devo essere lucido, capire tante cose e sto vedendo che per me la squadra sta lavorando nella giusta maniera. Sono tanti risvolti che bisogna approfondire per dare una valutazione complessiva a tutta l’annata”.

Intanto l’allenatore bresciano ha dato appuntamento ai calciatori questa mattina presso l’Acaya Golf Resort per dare il via alla preparazione della sfida che domenica sera vedrà i giallorossi

Al termine della 26ma giornata si registra il ritorno alla vittoria della capolista Empoli, Con il successo di venerdì sera il Venezia raggiunge il secondo posto, pareggiano anche Salernitana e Monza, mentre, il Chievo Verona vince e supera i giallorossi in classifica che distano 5 punti dal secondo posto e 9 dalla vetta.

Risultati

Venezia-Reggiana 2-1, Frosinone-Monza 2-2, Brescia-Cosenza 2-0, Lecce-Virtus Entella 0-0, Reggina-Empoli 0-3, Chievo-Pordenone 3-0, Ascoli-Pisa 0-2, Cittadella-Pescara 0-1, Salernitana-SPAL 0-0, Vicenza-Cremonese 3-1

Classifica

Empoli 49, Venezia 45, Monza 44, Salernitana 43, Chievo Verona 42, Lecce 40, Cittadella 40, Spal 38, Pisa 36, Frosinone 34, Pordenone 33, Reggina 32, L.R. Vicenza 31, Cremonese 29, Reggiana 28, Cosenza 26, Ascoli e Pescara 22, Virtus Entella 19