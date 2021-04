Domani si torna in campo contro la Salernitana. Corini, “Scontro diretto con un avversario solido”

Quasi certamente mancherà dall’inizio Hjulmand che, insieme a Nikolov rientrerà questo pomeriggio, da valutare sono anche le condizioni di Gallo che è tornato ad allenarsi in gruppo solo nella giornata di ieri. Per il resto, a parte i lungodegenti, sono tutti disponibili per quella che si preannuncia come una sfida importantissima, tra Lecce e Salernitana, tutto attacco contro difesa.

“Sarà uno scontro diretto, la Salernitana è una squadra solida e da inizio campionato si trova nelle prime posizioni. Viene da 12 gare utili, sette delle quali senza subire gol. Ho molto rispetto per Castori, un tecnico che ha sempre fatto bene in qualsiasi condizione e sappiamo di affrontare una squadra forte, con una chiara strategia di gara e ci siamo preparati per affrontarla al meglio”, ha affermato mister Eugenio Corini nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

“Hjumand da giocato 30 minuti, Nikolov 58, arriveranno ad Acaya questo pomeriggio verso le 16, faranno un allenamento di scarico oggi e la rifinitura domani, hanno riposato poco e siamo un po’ al limite, per questo devo fare valutazioni e vedere le reali condizioni, anche per evitare possibili infortuni.

Penso che il gruppo di lavoro abbia sempre mantenuto equilibrio e vista la maturazione globale dei ragazzi, con 8 partite che mancano alla fine, sappiamo e siamo consapevoli di quanto lavoro c’è da fare e le avversarie che affronteremo.

Nikolov in Nazionale ha giocato da regista e a fatto il quinto a destra nel centrocampo, è un ragazzo molto duttile, ma da esterno mi sembra una forzatura, a centrocampo mi può dare molte opzioni in tutti i ruoli anche in posizione di trequartista. Hjulmand è un giocare importante, con grandi margini di crescita, ma perché possa giocare davanti al rombo ci vogliono tempi di inserimento, ma è un’opzione che sto valutando e mi lascio aperta questa ipotesi,

Quando ci si ferma e si gioca dopo due settimane bisogna vedere l’approccio, ma a ogni modo ho visto i ragazzi molto carichi, sappiamo la gara che dovremo andare a giocare, le capacità e la pazienza che ci vorranno per scardinare una difesa difficile da battere, abbiamo consapevolezza di essere una squadra forte e le attitudini per vincere.

Sono abituato a pensare alla mia squadra, la pandemia ha creato molte difficoltà e tutti bene o male ci abbiamo avuto a che fare, ma vorrei vincere sempre in condizioni normali e dobbiamo fare il campionato su di noi”.