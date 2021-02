Corini dopo Pescara, “Due punti persi, vanificato tutto nel finale”. Risultati e classifica

Mister Corini al termine di Pescara – Lecce terminata 1 a 1 con gol di Maggio nel primo tempo, che diventa il sedicesimo marcatore stagionale (il 15° in campionato) per i giallorossi, ha commentato con rammarico il risultato ottenuto: “Sono due punti persi, oggi avremmo potuto commentare una classifica diversa. Sicuramente ci sono molti dubbi sulla rete del Pescara, avessero fischiato il fuorigioco avremmo portato a casa un altro successo in campo esterno. Il vero rammarico è essere arrivati al 90′ con appena un gol di vantaggio, in questa categoria le partite non finiscono mai e, se sei in totale controllo, è necessario dare il colpo finale senza rischiare nulla. Invece ci siamo fatti rimontare, con un’azione rocambolesca presumibilmente viziata da posizione irregolare di Busellato.

È un peccato, c’è rabbia e tanta amarezza perchè il Pescara, fatta eccezione per un tiro di Odgaard al quale aveva risposto Gabriel con un grande intervento, non ci aveva mai impensierito mentre il Lecce era padrone del campo. Formazione? Ci sono giovani di personalità e qualità che hanno bisogno di giocare per crescere, eravamo reduci da una serie di vittorie ed era fondamentale dare continuità anche negli undici di partenza.

In questo momento prevale il rammarico, abbiamo fatto un grande lavoro vanificato negli ultimi due minuti, ora dobbiamo prepararci al meglio per la prossima gara”

I risultati della 25a Giornata di Serie B

Oltre i pareggi di Empoli, Venezia e Salernitana spicca anche quello del Monza, fermato in casa dal Cittadella, per la Virtus Entella, prossimo avversario del Lecce, un pari per 1-1 contro il Brescia. Questi i risultati della 25ma giornata: Reggiana-Salernitana 0-0 Empoli-Venezia 1-1 Cosenza-Chievo 1-0 Pescara-Lecce 1-1 Pisa-Vicenza 2-2 Pordenone-Ascoli 1-1 Spal-Reggina 1-4 Cremonese-Frosinone 4-0 Monza-Cittadella 0-0 Entella-Brescia 1-1

CLASSIFICA

Empoli 46; Monza 43; Venezia e Salernitana 42; Cittadella 40; Lecce e Chievo 39; Spal 37; Frosinone, Pordenone e Pisa 33; Reggina 32; Cremonese 29; Vicenza e Reggiana 28; Brescia 27; Cosenza 26; Ascoli 22; Pescara 19; Entella 18.