Spal-Ascoli apre questa sera il 34° turno di B, domani giallorossi contro il Vicenza

Continua a ritmo serrato la corsa della Serie B che giunge alla 34ma giornata. A cinque gare dal termine i punti in palio si fanno sempre più pesanti e decisivi per le squadre al fine di raggiungere gli obiettivi.

Il weekend di Serie cadetta si aprirà stasera alle 21 con Spal-Ascoli, entrambe le compagini sono reduci da un ottimo periodo di forma culminato da vittorie importanti e si andrà a concludere nel tardo pomeriggio di sabato con Pordenone-Frosinone.

Partita fondamentale in chiave play off quella dell’Arechi tra Salernitana e Venezia, interessante il match tra il Monza di Brocchi, confermato sulla panchina brianzola dopo 2 punti in 4 partite che ne hanno frenato la corsa promozione e la Cremonese di Pecchia ormai quasi già salva.

La capolista Empoli, che in settimana ha recuperato la prima partita dopo il problema Covid pareggiando contro la Cremonese e portandosi a +5 sul Lecce, ospiterà in questo turno il Brescia di Clotet, mentre i giallorossi allenati da Corini saranno di scena a Vicenza per cercare di mantenere la seconda posizione in classifica.

Derby veneto importante per la zona play off al Tombolato tra Cittadella e Chievo mentre scontro salvezza vitale tra Pescara ed Entella. Completano il quadro della giornata Reggina-Reggiana e Pisa-Cosenza.

Il programma completo

Venerdì ore 21, Spal-Ascoli; sabato ore 14, Empoli-Brescia, Monza-Cremonese, Pescara-Virtus Entella, Pisa-Cosenza, Reggina-Reggiana, Salernitana-Venezia, L.R. Vicenza-Lecce; Sabato ore 15, Cittadella-Chievo Verona; sabato ore 18, Pordenone-Frosinone.