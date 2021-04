La B non si ferma, lunedì di Pasquetta si torna in campo per la 32ma giornata. Lecce impegnato a Pisa

Archiviata la 31ma giornata, tempo di rifiatare, poco, che il Campionato di Serie B torna in scena il lunedì di Pasquetta per la 32ma giornta.

Ad aprire il turno, all’ora di pranzo, il Pordenone del neo tecnico Domizzi (subentrato dopo l’esonero di Tesser) che ospita il fanalino di coda Entella reduce dall’ottimo pareggio ottenuto col Monza.

Alle 15 cinque sfide in contemporanea: scontri delicati in ottica salvezza tra Cosenza-Cremonese e Ascoli-Vicenza, poi Monza che ospita il penultimo Pescara per cercare di rimanere attaccato ai primi due posti validi per la promozione in serie A, il Lecce di Corini di scena a Pisa per confermare l’ottimo periodo di forma, il secondo posto e continuare la striscia vincente che dura da 5 turni e infine il Cittadella che ospita al Tombolato la sorprendente Reggina che proviene dal blitz esterno di Venezia per 0-2. Ancora un rinvio per la capolista Empoli che, causa Covid, non potrà scendere in campo neanche contro il Chievo.

Alle 17 sfida tra Reggiana e Brescia, due formazioni distanti in classifica e con obiettivi opposti che vorranno portare a casa l’intera posta in palio mentre alle 19 scontro diretto in zona playoff tra Spal e Venezia entrambe in difficoltà nella scorsa giornata con prestazioni deludenti. A chiudere il turno la Salernitana che affronterà all’Arechi, nel posticipo serale, il Frosinone di Fabio Grosso, appena subentrato all’altro ex azzurro Alessandro Nesta.

Il programma della 32 esima giornata di Serie B

Ore 12.30: Pordenone-V. Entella; ore 15: Empoli-Chievo (rinviata) Cosenza-Cremonese, Ascoli-LR Vicenza, Pisa-Lecce, Monza-Pescara, Cittadella-Reggina; ore 17: Reggiana-Brescia; ore 19: Spal-Venezia; ore 21: Salernitana-Frosinone.