Contro la Reggiana senza Mancosu e Rodriguez, Corini: “Bisogna avere fiducia nei nostri mezzi”. I convocati

Si apre con il forfait last minute di capitan Mancosu e Pablo Rodriguez la trasferta in terra emiliana dei giallorossi che domani saranno impegnati nella sfida contro la Reggiana. Il capitano e la punta scuola Real Madrid, nonostante in un primo momento fossero stati inseriti nella lista dei convocati, non saranno della partita. Il primo ha accusato uno stato febbrile, mentre l’attaccante in settimana a causa di un affaticamento muscolare si è deciso di lasciarlo a riposo.

“Viviamo un momento in cui non siamo premiati dai risultati, però in queste prestazioni penso ci siano cose fatte bene e alcune migliorabili, certo, quello che salta agli occhi è il risultato, ma dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi, Capisco il rammarico, il primo è il nostro, ma ci sono cose positive e bisogna valutare non solo il risultato Alcune gare sono state viziate da errori arbitrali negli ultimissimi minuti e se non ci fossero stati avremmo qualche punto in più”, ha affermato mister Eugenio Corini nella conferenza stampa pre-gara.

“Tachtsidis migliora settimana dopo settimana, so quello che mi può dare nel palleggio, quella di utilizzarlo insieme a Hjumand è un’opzione credibile che ho già usato con il Brescia, con ogni probabilità non la utilizzerò domani, ma in futuro si vedrà.

Penso che la valutazione complessiva vada fatta sull’intero campionato che è particolare, in questo periodo ci sono stati tanti pareggi che hanno fatto sì che la classifica sia corta, prepariamo ogni partita per vincerla e a volte non è accaduto, ma credo ancora nella promozione diretta, ci sono tutti i riscontri per fare sì che si possa ottenere e penso che la squadra sia pronta a giocarsi le proprie chance.

Non aver vinto le ultime gare è un grande rammarico e adesso avremo una serie di scontri diretti, ma anche questi si possono vincere e scenderemo in campo per farlo, ma adesso pensiamo alla Reggiana.

Penso che la Reggiana sia una squadra che ha fatto un mercato di gennaio molto interessante, con un allenatore e giocatori bravi e gli ultimi risultati lo attestano, all’andata terminò come sappiamo, ma adesso bisogna andare oltre”.

I convocati

Sono 21 i giocatori convocati per la gara. Questa la lista dei convocati, in ordine di numerazione di maglia: 1. Bleve 2. Maggio 4. Pisacane 5. Lucioni 6. Meccariello 9. Coda 10. Yalçin 14. Stepinski 16. Nikolov 20. Pettinari 21. Gabriel 23. Björkengren 24. Zuta 25. Gallo 32. Borbei 34. Maselli 37. Majer 42. Hjulmand 53. Henderson 75. Felici 77. Tachtsidis.