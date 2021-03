Corini, “Giocato una partita di spessore e grande personalità. Continuiamo a sognare”

“La prestazione di oggi la definirei di grande qualità, abbiamo giocato una partita di spessore, con personalità, abbiamo creato tante situazione per segnare, fatto quattro gol e abbiamo dato seguito alla gara casalinga con l’Entella, ma nella quale purtroppo è mancato il gol. Oggi, invece, su quella falsariga abbiamo sviluppato con grande qualità l’incontro”, è un Eugenio Corini molto soddisfatto quello che si presenta in sala stampa al termine della sfida vinta contro la Reggiana. Una partita nella quale i giallorossi hanno quasi messo in campo la perfezione, andando quattro volte in rete, sfiorando altre marcature e, soprattutto, facendo sì che gli avversari non creassero alcun pericolo nell’arco dei 90 minuti, terminati, tra l’altro, senza recupero.

“Quando mancano alla fine della gara tanti minuti non si può gestire e il nostro gioco deve sempre essere portato alla costruzione, bisogna giocare e cercare di fare gol. Oggi lo abbiamo fatto con grande convinzione, grande personalità e portiamo a casa una vittoria molto importante e meritata.

Oggi ci sono state indicazioni positive. Questa è una squadra che ha portato in gol tanti giocatori e le nostre punte sono sempre sollecitate. Coda ha segnato due volte, Majer ha fatto un bellissimo gol e sono contento per Stepinski, l’unico rammarico è quello che all’elenco si sarebbe potuto aggiungere anche Pettinari che, però, ha fatto una grandissima gara, si è procurato il rigore e ha fatto un assist, è un calciatore che nell’ultimo periodo abbiamo recuperato e può diventare fondamentale in questo rush finale.

Continuo a ribadire ciò che ho sempre pensato: finché ci sarà speranza, lotteremo per qualcosa di importante che potrà rivelarsi una grande impresa. Siamo a quattro punti dal sogno, vogliamo crederci e di conseguenza ogni gara che andremo ad affrontare sarà per vincerla, nell’ultimo periodo ne abbiamo vinte parecchie, in altre abbiamo sfiorato la vittoria e bisogna proseguire su questa strada che secondo me è migliorata.

Continuo a pensare che siamo in una posizione di classifica importante, anche se poteva essere migliore. Ho sempre questo grande dispiacere che mi spinge a lavorare in continuazione, motivare i miei calciatori. Manca una virgola a dobbiamo andare a prenderla tutti insieme e continuare a sognare.

Andiamo incontro a una settimana corta, quindi, riprenderemo già domani pomeriggio quando ci ritroveremo e daremo il via alla preparazione per la sfida di sabato contro il Chievo”.

(Ph. U.S. Lecce)