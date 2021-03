Lecce, a Venezia Pisacane dall’inizio. Preoccupa Coda, le probabili formazioni

Il campionato di Serie B torna nuovamente in campo per disputare la 29a giornata di campionato. Alle 17 si affrontano il Venezia di Paolo Zanetti e il Lecce di Eugenio Corini,

Quella del “Penzo” si preannuncia come una sfida molto equilibrata ed entusiasmante, tra due squadre in piena lotta per la promozione diretta e che hanno gli stessi punti in classifica.

Intanto nell’anticipo di ieri il Pisa, tra le mura amiche, ha sconfitto nettamente la Spal 3-0 lasciando quindi gli estensi in piena crisi ed a -4 dai lagunari e dai salentini

Per il Venezia di Zanetti che nelle ultime tre gare, con soli quattro punti conquistati, ha rallentato leggermente la propria corsa, pochi dubbi di formazione e modulo speculare ai leccesi: in difesa, davanti al portiere Pomini, Mazzocchi e Ricci saranno i due terzini, con Modolo pronto a giocare in coppia con Ceccaroni. A centrocampo Taugourdeau con l’ex di giornata Fiordilino e Maleh. In attacco Aramu a supporto di Forte e Di Mariano. Out dai convocati solo Dezi, mentre rientra dalla squalifica l’attaccante Johnsen.

Il Lecce vive un momento estremamente positivo: imbattuti dal 9 febbraio, i salentini hanno rifilato due poker consecutivi rispettivamente a Reggiana e Chievo e sembrano aver ritrovato la loro vena realizzativa e sono pronti a dare l’assalto alla seconda posizione.

Corini dovrà fare a meno dello squalificato Meccariello e degli infortunati Adjapong, Calderoni, Monterisi, Paganini e Listkowski (per quest’ultimo, davvero sfortunato, rottura del quinto metatarso del piede destro nell’allenamento di ieri).

Recuperati invece il secondo portiere Vigorito, oltre a Dermaku e Rodriguez che dovrebbero comunque partire inizialmente dalla panchina.

L’allenatore dei leccesi quindi va verso la conferma del suo 4-3-1-2 con qualche novità negli interpreti. Davanti a Gabriel dovrebbe esserci la coppia difensiva composta stavolta da Lucioni e Pisacane, sulle fasce confermati maggio a destra e Gallo a sinistra, a centrocampo Hjulmand (fresco di convocazione in nazionale U-21 svedese) al centro della linea mediana mentre ai suoi lati ci saranno ancora Björkengren e Majer.

Nel ruolo di trequartista probabile il ritorno da titolare di capitan Mancosu (con Henderson pronto ad entrare a partita in corso) a supportare il tandem d’attacco Pettinari e Stepinski.

Il capocannoniere del torneo Massimo Coda, infatti, come confermato da Corini in conferenza, non è al meglio per una botta al polpaccio rimediata contro il Chievo, ed il polacco sembra favorito su Pablo Rodriguez per sostituirlo.

Le probabili formazioni

Venezia (4-3-1-2): Pomini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte, Di Mariano . All. Zanetti

Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Maggio, Lucioni, Pisacane, Gallo; Hjulmand, Majer, Björkengren; Mancosu; Pettinari, Stepinski. All. Corini

Arbitro: Ayroldi della sezione di Molfetta.