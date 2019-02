Francavilla-Nardò 1-0, sconfitta amara per i granata. Sempre più ‘vicina’ la zona play-out

Trasferta amara per il Nardò che esce sconfitto di misura dal “Fittipaldi” di Francavilla in Sinni con un gol al quarto minuto di recupero. Decisiva la zampata in extremis di De Marco che condanna i granata alla decima sconfitta stagionale e fa accorciare pericolosamente le distanze dalla zona playout, riducendo solo a due i punti di vantaggio sulla zona calda della classifica.

Formazioni

Senza cinque indisponibili, nel suo 3-5-2 mister Taurino dà spazio a Rizzitano tra i pali, Scipioni, Aquaro e De Pascalis in difesa, Monopoli e Infusino sulle corsie esterne, Bolognese, Versienti e Bertacchi in mediana, con Molinari e Arario coppia d’attacco. Sul fronte opposto, l’ex tecnico granata Lazic schiera un offensivo 4-3-3 con Del Prete, Lauria e Lavopa a guidare l’attacco.

Primo tempo

Francavilla subito aggressivo e dopo un giro di lancette subito pericolo per la porta neretina con l’ex di turno Del Prete che non trova la deviazione vincente sottoporta. Passano sessanta secondi e ancora i padroni di casa vanno vicino al gol con Grandis che calcia fuori di poco un pallone ribattuto dalla difesa ospite su punizione di Lavopa. Solo contenimento per il Nardò che si rintana nella propria metà campo e al 32’ viene salvato da Rizzitano che si oppone alla grande a una forte conclusione di D’Auria dalla distanza. Il primo tempo scorre via senza altri sussulti e le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

Secondo tempo

La prima e unica opportunità per il Nardò di presentarsi in area avversaria capita al 55’ sui piedi di Molinari che raccoglie un traversone basso di Monopoli e tocca verso la porta, ma una deviazione di un difensore lucano salva il risultato. Al 66′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Scipioni salva sulla linea di porta sul colpo di testa ravvicinato di Leonetti. Due minuti dopo il direttore di gara annulla un gol a Lavopa per fuorigioco. Al 70′ è ancora protagonista l’estremo difensore granata Rizzitano che salva in tuffo un tiro pericoloso di D’Auria. Al 78’ ci prova Ragone dalla distanza ma il tiro del difensore sinnico termina di poco alto.

A dieci minuti dal termine il Nardò resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Versienti per proteste. Il Toro va in sofferenza mentre gli uomini di Lazic vanno in pressing alto nel tentativo di scardinare la passiva resistenza granata. Al quarto e ultimo minuto di recupero arriva la beffa per il Nardò: un diagonale dalla destra di De Marco viene deviato da un difensore granata e scavalca l’incolpevole Rizzitano per l’episodio che chiude la gara.

Il Nardò continua a non raccogliere punti e si arrende anche oggi dopo aver resistito agli assalti dei padroni di casa per tutta la gara. Gli uomini di Taurino devono ora guardarsi le spalle dal Gragnano che con la vittoria sulla Sarnese si porta solo a due punti dietro ai granata.

SERIE D – Girone H: risultati 25ª giornata

Audace Cerignola – Savoia 2-0

Az Picerno – Gravina rinv.

Bitonto – Nola 1-0

Ercolanese – Gelbison 0-1

Francavilla – Nardò 1-0

Gragnano – Sarnese 1-0

Pomigliano – Fidelis Andria 0-1

Sorrento – Altamura 1-0

Taranto – Fasano 3-1

Classifica

Az Picerno 56, Audace Cerignola 55, Taranto 54, Bitonto 43, Fidelis Andria 42, Savoia 39, Altamura 38, Fasano 34, Francavilla 34, Gelbison 33, Gravina 30, Nardò 29, Gragnano 27, Nola 24, Sarnese 24, Sorrento 24, Pomigliano 15, Ercolanese 8