Bitonto-Nardò 1-0, i neroverdi interrompono la striscia positiva del Toro. Decide il gol di Mariani

Dopo cinque risultati utili consecutivi, si ferma a Bitonto la striscia positiva del Nardò. I neroverdi guidati dall’ex tecnico granata Ragno portano a casa un match dominato nella prima frazione di gioco e mai messo a serio rischio nel corso della ripresa. Nei primi 45′ Milli tiene in vita il Toro con almeno quattro parate di pregevole fattura, poi i bitontini trovano il vantaggio con il giovane Mariani allo scoccare dell’ora di gioco e incassano l’intera posta in palio.

Formazione iniziale

Mister Danucci conferma la stessa formazione vittoriosa mercoledì scorso sul Lavello: davanti a Milli ci sono Stranieri, De Giorgi, Romeo e Nicolao; la linea dei centrocampisti è composta da Cancelli e Lezzi, con Lamacchia, Massari e Caputo a supporto del terminale offensivo Potenza.

Primo tempo

I ritmi blandi di inizio gara lasciano presto spazio ad un predominio territoriale bitontino: la fantasia di Biason, i guizzi di Palazzo e la fisicità di Lattanzio mettono a dura prova i granata. È proprio l’attaccante ex granata ad impensierire la retroguardia ospite con due fiammate al 6’ e al 16’ disinnescate da un attento Milli. Al 24’ sempre Lattanzio intercetta un pallone vagante ma Milli respinge in uscita sulla punta neroverde. Due minuti dopo, ancora protagonista l’estremo difensore granata che respinge sul palo la testata di Petta e poi riagguanta il pallone. Ancora Bitonto al 29′ e al 30′, in entrambe le occasioni con Palazzo che prima si destreggia e tira dalla distanza, Milli para a terra, poi con un potente destro in corsa che termina fuori di poco. Con un Nardò in evidente difficoltà, mister Danucci effettua un doppio cambio nel tentativo di cambiare il corso della partita, inserendo Granado e Valzano al posto di Lamacchia e Lezzi. Al 41′ Mariani non inquadra la porta granata dopo un errore in disimpegno di De Giorgi, così come Biason allo scadere del primo tempo accarezza il palo alla destra di Milli. Squadre al riposo sullo 0-0 ma con un Bitonto padrone assoluto del campo.

Secondo tempo

Il Nardò prova un timido cenno di reazione con il solito Caputo che al 52’ manda alto sulla traversa una punizione dai 20 metri. Pasticcio granata al 60’: Valzano perde palla in mediana, ripartenza di Lattanzio che entra in area e appoggia a Mariani che insacca per il vantaggio dei padroni di casa. I neroverdi, approfittando anche di una reazione inesistente dei granata, sfiorano il raddoppio al 74’ con Taurino, un provvidenziale intervento di Nicolao salva i suoi. Mister Danucci gioca la carta Törnros ma l’attaccante svedese non riesce a incidere come in altre occasioni e il Bitonto controlla facilmente la gara fino al triplice fischio.

Nel prossimo turno in programma domenica 14 febbraio, il Nardò ospita il Cerignola per l’ultima partita del girone di andata.

SERIE D – Girone H: risultati 16ª giornata

Audace Cerignola – Taranto 0-0

Az Picerno – Fasano 2-2

Bitonto – Nardò 1-0

Brindisi – Casarano 0-3

Francavilla – Team Altamura 0-2

Lavello – Fidelis Andria 1-0

Molfetta – Portici rinv.

Puteolana – Real Aversa 0-0

Sorrento – Gravina rinv.

Classifica

Lavello 28, Az Picerno 27, Team Altamura 27, Casarano 26, Fidelis Andria 25, Taranto 23, Nardò 22, Sorrento 19, Molfetta 19, Bitonto 18, Francavilla 18, Brindisi 17, Audace Cerignola 17, Real Aversa 15, Portici 14, Gravina 14, Fasano 11, Puteolana 9

(Photo credits: @Anna Verriello)