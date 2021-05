Francavilla-Nardò 0-0, per i granata arriva il quinto pareggio di fila

Quinto pareggio consecutivo per il Nardò che al “Fittipaldi” di Francavilla non va oltre lo 0-0. Per quello che si è visto in campo, è un punto che sta stretto ai granata che cercavano lo slancio decisivo in chiave playoff.

Formazione iniziale

Mister Danucci, squalificato e sostituito in panchina da Perrone, schiera il consueto 4-2-3-1 con Milli tra i pali, linea difensiva composta da Cancelli, De Giorgi, Stranieri e Nicolao; in mediana agiscono Scialpi e Mengoli, con Rimoli, Valzano e Potenza a supporto dello svedese Törnros.

Primo tempo

Nonostante il predominio territoriale, i padroni di casa non riescono a creare grossi problemi alla retroguardia granata. Partita nel complesso equilibrata con un Nardò maggiormente propenso alla manovra e un Francavilla aggressivo e alla continua ricerca di accelerazioni, tant’è che bisogna aspettare il finale di tempo per le prime emozioni. Al 38’ gli ospiti sfiorano il vantaggio: Scialpi pennella un perfetto cross per Rimoli che di testa non inquadra lo specchio della porta. A due minuti dal termine, sono i sinnici a mancare il gol: Nolè ruba un pallone sulla trequarti e s’invola verso la porta avversaria, Milli è prodigioso in uscita e mura l’attaccante lucano. Squadre al riposo sul risultato di 0-0.

Secondo tempo

Parte bene il Nardò che mette subito alle corde gli avversari. Al 48’ ci prova Törnros con una gran conclusione, Cefariello si supera e respinge la minaccia. La reazione dei lucani è tutta in un calcio di punizione di Galdean al 55’, palla alta sulla traversa. Il Toro preme sull’acceleratore e a dieci minuti dal termine sfiora il colpaccio: il solito Törnros si libera al limite dell’area e spara un sinistro a botta sicura che si infrange sul palo. Finale di gara convulso con il Nardò in costante pressione ma il Francavilla si difende bene e strappa il pareggio.

Nel prossimo incontro in programma domenica 23 maggio il Nardò ospita il Molfetta.

SERIE D – Girone H: risultati 30a giornata

Audace Cerignola – Gravina 2-1 AZ Picerno – Casarano 2-2 Bitonto – Real Aversa 2-1 Francavilla – Nardò 0-0 Lavello – Fasano 0-0 Molfetta – Taranto 1-3 Portici – Puteolana 4-0 Sorrento – Brindisi rinv. Team Altamura – Fidelis Andria 0-2

Classifica

Taranto 59, Picerno 53, Fidelis Andria 51, Lavello 50, Casarano 49, Bitonto 48, Nardò 45, Audace Cerignola 43, Team Altamura 43, Molfetta 41, Sorrento 35, Fasano 35, Real Aversa 30, Francavilla 29, Gravina 28, Portici 28, Brindisi 25, Puteolana 24

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)