Lavello-Nardò 2-0, per i granata arriva la nona sconfitta in trasferta. Toro mai in partita

Il Nardò non riesce a dare continuità in trasferta e perde lo scontro diretto con il Lavello, registrando la nona sconfitta esterna stagionale. Nel caldo pomeriggio lucano, gli uomini di Danucci sembrano già in vacanza e cedono il passo ai padroni di casa allenati da Karel Zeman.

Formazione iniziale

Mister Danucci schiera il consueto 4-2-3-1 con Milli tra i pali, linea difensiva composta da Cancelli, De Giorgi, Romeo e Nicolao; in mediana agiscono Valzano e Mengoli, con Caputo, Rimoli e Potenza a supporto dello svedese Törnros.

Primo tempo

Dopo 6 minuti di gioco i gialloverdi passano in vantaggio: Burzio dal limite esplode il destro che impatta la schiena di De Giorgi, il pallone si impenna e beffa l’incolpevole Milli. Per nulla appagato del vantaggio, il Lavello continua a macinare gioco e al 20’ va in gol con Burzio ma il direttore di gara annulla per un presunto fallo in attacco del puntero argentino. I lucani sfiorano ripetutamente il raddoppio con le conclusioni in sequenza di Burzio, Liurni, Longo e Giunta ma solo uno strepitoso Milli evita la debacle. La prima e unica azione offensiva del Nardò porta la firma di Törnros che, allo scadere della prima frazione, impegna Franetovic con un preciso colpo di testa bloccato in presa dall’estremo difensore. Il primo tempo termina con il Lavello meritatamente in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

La seconda frazione inizia con lo stesso copione. Lavello costantemente in proiezione offensiva e Nardò che subisce la pressione avversaria. Al 50’ ci prova Liurni ma Milli fa buona guardia. Cinque minuti dopo ancora Milli protagonista nel bloccare in due tempi la conclusione insidiosa di El Ouazni. Al quarto d’ora ancora il solito Burzio impegna Milli con una potente conclusione dal limite. A metà tempo il Nardò resta in dieci per l’espulsione di capitan De Giorgi, già ammonito in precedenza per proteste, che si rende protagonista di un ingenuo battibecco con un avversario e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi. Ne approfittano i gialloverdi che al 75’ chiudono la gara con Longo che inquadra l’angolo basso della porta granata. A cinque minuti dal termine Marotta tenta l’eurogol con una conclusione dalla distanza deviata in angolo da Milli. Termina la gara sul 2-0, una sconfitta senza attenuanti per il Nardò con un risultato tutto sommato onorevole per la quantità di palle gol sciupate dal Lavello.

Nel prossimo incontro in programma domenica 6 giugno, il Nardò ospita il Bitonto.

SERIE D – Girone H: risultati 32a giornata

Audace Cerignola – Fasano 4-0 Az Picerno – Real Aversa 3-1 Bitonto – Gravina 0-1 Francavilla – Taranto 0-0 Lavello – Nardò 2-0 Puteolana – Brindisi 0-0 Molfetta – Fidelis Andria 0-2 Portici – Team Altamura 3-0 Sorrento – Casarano 2-0

Classifica

Taranto 63, Picerno 62, Fidelis Andria 57, Lavello 54, Bitonto 51, Audace Cerignola 49, Casarano 49, Nardò 48, Team Altamura 43, Molfetta 41, Sorrento 40, Fasano 35, Francavilla 33, Gravina 32, Portici 31, Real Aversa 30, Brindisi 30, Puteolana 26

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)