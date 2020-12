Fasano-Nardò 0-1, i granata dominano e in inferiorità numerica sbancano il “Vito Curlo”

Il Nardò si regala un pomeriggio da tre punti sbancando il “Vito Curlo” di Fasano al termine di una gara dominata per lunghi tratti e con l’ultima mezz’ora giocata in inferiorità numerica. Ai granata basta un gol nel recupero dello svedese Tornros per piegare gli uomini di mister Catalano e proiettare il Toro nelle zone sicure della classifica.

Formazione iniziale

Il modulo tattico di mister Danucci è il 4-2-3-1 con Milli tra i pali, linea difensiva formata da Cancelli, De Giorgi, Stranieri e Sepe; in mediana agiscono Scialpi e Mengoli con Massari, Gallo e Caputo a sostegno dell’unica punta Granado.

Primo tempo

Il Nardò prende subito possesso della metà campo avversaria ma di spazi ce ne sono pochi perché i padroni di casa si arroccano in difesa. Nonostante la costante proiezione offensiva e il pressing alto, i granata non riescono a rendersi pericolosi fino al 25’ quando nell’arco di un minuto sfiorano clamorosamente il vantaggio con Scialpi che prima colpisce il palo interno dopo la deviazione decisiva di Suma e poi si fa respingere in angolo una velenosa punizione dal vertice dell’area di rigore. I padroni di casa si limitano ad aspettare gli avversari, accennando lentamente anche a qualche ripartenza. Al 42’ De Giorgi va in gol ma il direttore di gara annulla per un presunta posizione irregolare del capitano granata. Si va al riposo con il punteggio ancorato sullo 0-0 ma con gli ospiti molto tonici e reattivi.

Secondo tempo

A inizio ripresa è sempre il Nardò a premere sull’acceleratore, continuando a macinare gioco e dominando in ogni zona del campo. Al 53’ mister Danucci gioca il carico pesante inserendo lo svedese Tornros al posto di Granado. Gli ospiti sfiorano ancora il vantaggio al 57’ con Scialpi che sottomisura spedisce alto sulla traversa. Allo scoccare dell’ora di gioco, Massari commette un ingenuo fallo a metà campo che gli costa il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. Nonostante l’inferiorità numerica, il Nardò non si perde d’animo e non rinuncia a giocare. Mister Catalano dà avvio ai cambi ma i granata tengono botta e non concedono il fianco agli avversari. Al primo dei 6 minuti di recupero il Toro passa in vantaggio: punizione dal versante sinistro di Potenza, sulla corta respinta di Suma irrompe il vichingo Tornros e buca la porta con un destro potente e preciso che regala una vittoria meritata agli uomini di Danucci.

Domenica prossima impegno casalingo per il Nardò che ospita il Gravina tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”.

SERIE D – Girone H: risultati 7ª giornata

Az Picerno – Audace Cerignola 1-1 Bitonto – Portici 2-1 Brindisi – Molfetta rinviata Casarano – Team Altamura 3-1 Fasano – Nardò 0-1 Gravina – Taranto 1-1 Puteolana – Francavilla 0-0 Real Aversa – Fidelis Andria 1-2 Sorrento – Lavello 3-4

Classifica

Sorrento 16, Casarano 14, Lavello 12, Az Picerno 12, Taranto 12, Brindisi 11, Francavilla 11, Fidelis Andria 10, Bitonto 10, Team Altamura 10, Nardò 10, Gravina 7, Molfetta 7, Audace Cerignola 7, Fasano 4, Real Aversa 4, Portici 4, Puteolana 4.