Nardò-Bitonto 1-1, per la compagine granata sfuma il sogno Playoff

Sfuma il sogno playoff per il Nardò che con il pareggio interno contro il Bitonto della penultima giornata di campionato dice definitivamente addio all’ultima posizione utile per accedere alla griglia degli spareggi.

Formazione iniziale

Mister Danucci schiera il consueto 4-2-3-1 con Milli tra i pali, linea difensiva composta da Cancelli, Stranieri, Romeo e Nicolao; in mediana agiscono Scialpi e Mengoli, con Gallo, Valzano e Potenza a supporto dello svedese Törnros.

Primo tempo

Comincia subito in salita la partita dei padroni di casa: dopo appena cinque minuti di gioco, uno svarione difensivo di Stranieri al limite dell’area innesca Lattanzio che batte Milli in uscita per il classico gol dell’ex. Il Nardò prova a reagire con i tentativi dalla distanza di Potenza e Romeo, ma la difesa neroverde non corre seri pericoli. La migliore solidità e organizzazione di gioco consente agli ospiti di dominare la zona nevralgica del campo dove Biasion orchestra la manovra. Al 27’ incursione di Triarico dalla destra, cross preciso per la testa di Petta ma Milli si supera e sventa la minaccia. Gli uomini di Loseto insistono ma non trovano il raddoppio nonostante due buoni tentativi di Triarico e Taurino. Squadre al riposo con gli ospiti in vantaggio.

Secondo tempo

Mister Danucci prova a scuotere i suoi e a inizio ripresa manda subito in campo Lezzi, Granado e Rimoli per Gallo, Scialpi e Stranieri. Il Nardò prova a spingere soprattutto con un ispirato Potenza ma il Bitonto controlla senza particolari affanni, sfiorando il raddoppio con Taurino e Montinaro le cui conclusioni non inquadrano la porta granata. Al 76’ Milli tiene in partita il Toro respingendo in tuffo un bolide di Palazzo. Nell’ultimo quarto d’ora si svegliano gli uomini di Danucci che, sospinti dal ritrovato pubblico, si lanciano all’assalto della porta ospite. Gli attacchi granata vanno a buon fine al 90’: Caputo pennella una punizione in area, Nicolao svetta di testa e batte De Lucia per consegnare al Nardò il punto dell’orgoglio.

Nel prossimo incontro in programma domenica 13 giugno, il Nardò sarà di scena a Cerignola per l’ultima gara di campionato.

SERIE D – Girone H: risultati 33a giornata

Casarano – Brindisi 1-0, Fasano – Az Picerno 0-1, Fidelis Andria – Lavello 2-0, Gravina – Sorrento 3-2 , Nardò – Bitonto 1-1, Portici – Molfetta 4-2, Real Aversa – Puteolana 2-1, Taranto – Audace Cerignola 4-2, Team Altamura – Francavilla 3-0

Classifica

Taranto 66, Picerno 65, Fidelis Andria 60, Lavello 54, Bitonto 52, Casarano 52, Audace Cerignola 49, Nardò 49, Team Altamura 46, Molfetta 41, Sorrento 40, Fasano 35, Gravina 35, Portici 34, Real Aversa 33, Francavilla 33, Brindisi 30, Puteolana 26

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)