Nardò-Molfetta 4-2, i granata ritrovano la vittoria. Tre punti importanti in chiave Playoff

Dopo cinque pareggi consecutivi, il Nardò ritrova tre punti fondamentali nel cammino verso i playoff. Gli uomini di Danucci rifilano un perentorio 4-2 al Molfetta e si rimettono in corsa a tre partite dal termine del campionato.

Formazione iniziale

Mister Danucci schiera il consueto 4-2-3-1 con Milli tra i pali, linea difensiva composta da Cancelli, De Giorgi, Romeo e Nicolao; in mediana agiscono Valzano e Mengoli, con Caputo, Gallo e Potenza a supporto dello svedese Törnros.

Primo tempo

Al 6′ subito una chance per i padroni di casa con la punizione di Caputo che finisce di poco alta. Passano due minuti e il Nardò passa in vantaggio con la zampata di Törnros sul primo palo su cross da destra di Cancelli. Evidente la differenza di motivazioni tra le due squadre nella prima parte di partita con gli ospiti che faticano a rendersi pericolosi dalle parti di Milli. Bisogna aspettare il 35′ per la prima azione offensiva degna di nota per il Molfetta con un tiro di Varriale dalla distanza, palla alta. A cinque minuti dal termine arriva il raddoppio del Nardò con Gallo che riceve un grande assist da Caputo in area e batte Tucci. La prima frazione termina con i granata meritatamente in vantaggio per 2-0.

Secondo tempo

Per nulla appagati, i padroni di casa colpiscono altre due volte nel giro di cinque minuti. Al 47’ è ancora lo svedese Törnros a battere Tucci con un preciso colpo di testa su cross da destra di Potenza e al 51’ è lo stesso Potenza che timbra il cartellino con un preciso destro sul primo palo. Prova a reagire il Molfetta che approfittando di un calo di concentrazione del Nardò rifila due gol in sequenza. Al 56’ Ventura raccoglie una sponda di Di Bari da solo davanti a Milli toglie lo zero dal tabellino. Tre minuti dopo Massarelli accorcia ancora le distanze con un gran tiro in diagonale. La squadra di Bartoli di nuovo in gioco e al 68’ sfiora il tris con Legari che da buonissima posizione calcia a botta sicura, De Giorgi si immola e respinge sulla linea. Il Toro si scuote e al 71’ Gallo va vicinissimo alla quinta marcatura con una volée di tacco ma Diallo si oppone sulla linea con Tucci battuto. Negli ultimi venti minuti la gara cala di intensità e i ritmi si abbassano con il Nardò che controlla agevolmente la gara fino al fischio finale.

Nel prossimo incontro in programma domenica 30 maggio, il Nardò sarà impegnato nell’insidiosa trasferta sul campo del Lavello.

SERIE D – Girone H: risultati 31a giornata

Brindisi – Az Picerno 0-1 Casarano – Bitonto 0-3 Fasano – Francavilla 0-1 Fidelis Andria – Portici 1-0 Gravina – Lavello 1-1 Nardò – Molfetta 4-2 Puteolana – Sorrento 1-1 Real Aversa – Audace Cerignola 1-3 Taranto – Team Altamura 1-0

Classifica

Taranto 62, Picerno 59, Fidelis Andria 54, Lavello 51, Bitonto 51, Casarano 49, Nardò 48, Audace Cerignola 46, Team Altamura 43, Molfetta 41, Sorrento 36, Fasano 35, Francavilla 32, Real Aversa 30, Gravina 29, Portici 28, Brindisi 28, Puteolana 25

(Photo credits: @Piero Cardone)